Las Escuelas Deportivas Municipales de Badajoz, que comenzarán a partir del próximo 5 de octubre, regresan este curso sin grupos ‘burbuja’ ni restricciones como en los dos últimos años, con la ratio habitual y con novedades. Una de ellas es un proyecto piloto que se pondrá en marcha en el colegio Santa Engracia, en la margen derecha, para combatir el absentismo escolar.

Por primera vez, se impartirán clases de dos disciplinas de las escuelas, ajedrez y bádminton, en el horario lectivo de Educación Física (de 13.00 a 14.00 horas). El profesor de esta asignatura y los monitores de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) compartirán el aula en un proyecto que cuenta con la colaboración del centro educativo y la autorización de la Junta. Se trata, según explicó ayer el alcalde, Ignacio Gragera, de reducir las ausencias injustificadas de los escolares a través de la motivación deportiva. «Creemos que va a generar un enganche e incentivar para acudir al colegio con ganas», aseguró.

Esta iniciativa se complementará con la oferta convencional de modalidades deportivas en horario extraescolar de las escuelas deportivas municipales, que este curso cuentan con 5.142 plazas (1.345 más que el pasado), que se podrían incrementar si fuera necesario.

Otra de las novedades de nuevo curso es la incorporación de la disciplina de dragón inclusivo para niños con capacidades especiales, que estará a cargo del Club de Piragüismo de Badajoz. Hay 20 plazas. Además, se mantendrán los grupos de juegos predeportivos y de psicomotricidad en los colegios de Educación Especial Los Ángeles y Nuestra Señora de la Luz, respectivamente.

En total, las Escuelas Deportivas Municipales impartirán 24 modalidades diferentes, doce a cargo de los monitores de la FMD y otras tantas en manos de clubes de la ciudad, a través de convenios. Estas últimas son aeromodelismo, atletismo, baloncesto, balonmano, boxeo, dragón inclusivo, paracanoe, piragüismo, rugby, triatlón y voleibol. Fútbol con 748 plazas y patinaje, con 588, son las más numerosas.

Habrá 289 grupos, 12 de ellos de perfeccionamiento (dos de ajedrez y atletismo y uno de bádminton, balonmano, gimnasia artística pádel, patinaje y tenis). Las clases se impartirán en 61 sedes diferentes, a las que este año se incorpora la de la Asociación de Vecinos de Valdepasillas, con danza.

También regresarán este curso, tras dos años sin llevarse a cabo por la pandemia, las actividades complementarias: 14 convivencias y partidos entre las distintas sedes, que se empezarán a celebrar a partir del mes de noviembre. Al cargo de las escuelas deportivas estarán un coordinador, cuatro jefes de grupo y 58 monitores. Este año son menos porque se han ampliado las horas de jornada laboral, una vieja reivindicación de estos trabajadores.

Lo que sí se ha incrementado es el presupuesto, un 2% con respecto al curso anterior, llegando a los 450.000 euros.

Gragera, que presentó las escuelas deportivas junto al concejal de Deportes, Juancho Pérez, destacó que son «uno de los grandes éxitos» del ayuntamiento y que están «tremendamente valoradas» por los ciudadanos, al tiempo que agradeció a los trabajadores de la FMD, clubes y asociaciones su esfuerzo. En este sentido, el alcalde puso en valor el gran trabajo realizado por la Fundación Municipal de Deportes durante la pandemia para mantener esta oferta deportiva. «Ha sido muy complicado», reconoció.

Las escuelas municipales de música, sin fecha de inicio

Las escuelas municipales deportivas arrancan, pero las de música no. El alcalde reconoció ayer que no puede dar una fecha para el inicio del nuevo curso de las Escuelas Municipales de Música. «Espero que sea en breve», se limitó a decir tras ser preguntado por la prensa. Gragera pidió disculpas por el retraso y recordó que el Ayuntamiento de Badajoz ha realizado un «esfuerzo» por ampliar el curso de septiembre a junio. El comienzo de las clases estaba pendiente de contratar el servicio de vigilancia y, aunque la previsión es que pudieran empezar a impartirse a finales de este mes, no se va cumplir. Los profesores de las escuelas de música ya hicieron público su malestar por esta demora, que afecta a unos 500 alumnos, que están a la espera de recibir formación musical.