Pese a que el conflicto que mantienen el Ayuntamiento de Badajoz y la Policía Local por el impago de los servicios extraordinarios y la equiparación salarial, que ha llevado a los agentes a negarse a hacer horas extra, lo que condiciona el desarrollo de diferentes pruebas deportivas y ha obligado a suspender algunas citas, el alcalde, Ignacio Gragera, ha hecho de nuevo gala este miércoles de su optimismo: "Yo no renuncio a ningún evento deportivo", ha dicho, tras ser preguntado por la prensa sobre las incidencias en el calendario deportivo de la ciudad.

En este sentido, ha mostrado su "sorpresa" por el desacuerdo con la carrera a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, prevista para el próximo 6 de noviembre, que la organización, el Club Maratón de Badajoz, ha anunciado cancelaba porque la Policía Local no autorizaba el recorrido habitual. "Esta semana he intentado hablar con todas las partes y tenemos que solucionarlo: el fin de esa carrera hace que nos tengamos que poner de acuerdo sí o sí", ha dicho. "No podemos dejar de hacer una carrera por 100 metros", ha insistido el alcalde. Esta es la distancia, según el ayuntamiento, en la que difiere el recorrido propuesto por los organizadores y la alternativa planteada por la Policía Local. "Si hay que plantear alguna alternativa para las carreras infantiles, se planteará, estamos abiertos y dispuestos a que se haga, pero tenemos que ser flexibles para que salga adelante y creo que en eso estamos todos".

Sobre el impago de los servicios extraordinarios a la Policía Local, el alcalde ha asegurado que parte de la cantidad que se adeuda, en concreto, la correspondiente a las horas extras de la feria de San Juan, se va a abonar en la nómina de este mes y el resto, se ingresará una vez que se completen las justificaciones necesarias. "Se ha pedido una documentación, se está tramitando y cuando se haga se abonarán, porque crédito existe", señaló Gragera, quien quiso trasladar un mensaje de "tranquilidad y calma" a los policías, "porque todos los servicios que se han prestado se van a cobrar como tiene que ser." La deuda del ayuntamiento con los policías locales ronda los 60.000 euros, según el sindicato Aspolobba.