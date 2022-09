Aunque su deseo es que se respete el acuerdo de gobierno y un concejal del PP se ponga al frente de Policía Local, Compras y Contrataciones e Inspección de Aguas, las tres delegaciones retiradas a María José Solana antes de su renuncia, el alcalde, Ignacio Gragera, ha asegurado este miércoles que si no es así, las seguirá asumiendo él mismo hasta final de legislatura, pues no se plantea un reparto entre los otros tres concejales de Ciudadanos. "Las cosas hay que atajarlas y cogerlas tal como vienen, no deja de ser una delegación importante y crucial y si tiene que ser el alcalde el que la lidere, la liderará sin ningún problema, aunque espero que se puede reconducir la situación", ha dicho Gragera.

El alcalde ha asegurado que el PP no le ha comunicado personalmente ni de manera "oficial" que renuncia a estas concejalías, aunque los populares no han puesto ningún nombre sobre la mesa desde la marcha de su compañera de grupo en agosto y parece que tampoco tienen intención de hacerlo. Tuvieron la oportunidad el pasado lunes en el pleno en el que tomó posesión Francisco Javier Pizarro para ocupar la vacante de Solana, pero solo comunicaron que el nuevo concejal asumiría Juventud (que estaba en manos del portavoz y candidato a la alcaldía, Antonio Cavacasillas) y Transportes y Sanidad (que llevaba Jesús Coslado). El alcalde ha reiterado que esta situación no supone ninguna ruptura en el equipo de gobierno y ha defendido que entre Ciudadanos y PP existe "interlocución" diaria. Este jueves tienen prevista una reunión y Gragera ha confiado en que se pueda poner sobre la mesa alguna propuesta para las concejalías 'huérfanas'. Sobre el ofrecimiento del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, de ponerse al frente de la Policía Local, Gragera ha pasado de puntillas y sin valorarla. "Se ha ofrecido y ya está. Pero aquí lo único que hay es un acuerdo y yo lo que espero es que se cumpla, y mientras no se designe un concejal por parte del PP me ocuparé yo de llevar esa delegación con las mejores garantías", ha insistido.