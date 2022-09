Instituciones Penitenciarias está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar las causas de la muerte de dos internos de la prisión de Badajoz. Uno de ellos fue hallado sin vida en su celda el pasado viernes sobre las nueve de la mañana y, según la Policía Nacional, no presentaba signos aparentes de violencia. El otro preso fue encontrado preso en su casa mientras disfrutaba de un permiso durante el fin de semana.

La Policía Nacional acudió al centro penitenciario tras ser alertada de la muerte del interno por responsables de la prisión, después de que el médico no certificase la muerte por causas naturales. No obstante, desde la comisaría insistieron que no se apreciaban signos de violencia, aunque será la autopsia la que determine los motivos exactos del fallecimiento.

El otro preso falleció, en principio, por causas naturales y la Policía Nacional no ha intervenido en el caso.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han declinado ofrecer detalles sobre ambos sucesos hasta que no se reciba el informe completo de los forenses.