Aunque hayamos despejado ya la gran incógnita del siglo decidiendo que el año que viene será fiesta en Badajoz el 19 de marzo, San José, que cae en domingo, por lo que el descanso pasará al lunes y yo sea el último de los que llega a comentar la cuestión, sí que me gustaría divagar sobre el entremés. Para empezar, me sorprendió que la Junta de Extremadura eliminara el paso al lunes de la fiesta de Año Nuevo, que en 2022 será en domingo. Después de todo, diciembre y los primeros días de enero son tiempos de locos y las festividades son tantas que la decisión de este año suena a ocurrencia. Una vez que el gobierno regional desatara el caos, siguió el tema por Badajoz, donde ya no nos ponemos de acuerdo ni para elegir un día de fiesta. Proponer el lunes de carnaval, que casi ya es fiesta por el puentazo que se gastan en el mundo educativo, o cualquier otro día de esa semana, habría sido un error de los que hacen época porque a la gente de Badajoz, de mucho tiempo a esta parte, apenas les dan un día libre y huyen despavoridos a la playa o a donde sea. Lo del día de la Soledad (15 de septiembre) no acababa de verlo (existen argumentos a favor y en contra) y lo de Bótoa parecía una boutade sin sentido, entre otras cosas, porque siempre es domingo. El 29 de junio, San Pedro y San Pablo, fue durante muchos años fiesta en Badajoz, el fin de la feria de San Juan. Precisamente, San Juan, que en 2023 será sábado, bien podría haber sustituido el descanso por el 29, prosiguiendo una pretérita tradición en la ciudad. Asimismo, fue una cita muchos años la fiesta de San José, por Patrón de la ciudad y por tradición milenaria. Cuando éramos pequeños, por San José había feria en el Salto del Caballo y, desde luego, nada tenía que ver con un supuesto Día de Badajoz, por mucho que se le relacione ahora con la conquista de la ciudad y resulte en opiniones contrarias por parte de la comunidad musulmana. No sé si tanto debate por parte de tantos contendientes -algunos exacerbados e inoportunos- es necesario, cuando en 2024 volveremos a tener las fiestas oficiales en su sitio y, menos aún, con tanta mescolanza, algo de histeria y la suficiente ignorancia de lo que es la historia y son las tradiciones de Badajoz. Claro que, si hubiese metro en nuestra ciudad (todo se andará), el tema de conversación, según la ministra de Justicia, que viaja mucho bajo tierra (debe ser eso; por cierto, el otro día me topé con una superministra saliendo por la puerta de atrás de un cine de la Gran Vía madrileña- me niego a revelar la cartelera y el horario- y la esperaban dos coches con sus escoltas) sería la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, que, como es sabido, es asunto que tiene a los ciudadanos en un sinvivir de proporciones siderales. El metro nos eleva a la trascendencia y los asuntos de las fiestas nos traslada a la mundanalidad.