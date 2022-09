Ninguno de los cuatro acusados por revelar a través de Facebook datos personales y la declaración ante la policía tras de un joven tiroteado en octubre de 2019 en Suerte de Saavedra reconoció ayer ser el autor del vídeo-montaje que se difundió a través de esta red social en mayo de 2020, sobre el que aparecía escrita la palabra chivato y que se acompañó con una canción de fondo que decía «ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua».

Solo uno de los inculpados aseguró haber compartido la publicación en su perfil, que no creado ni editado, mientras que los otros tres dijeron no recordar o saber cómo había llegado hasta los sus perfiles. «El vídeo lo compartieron cincuenta personas y solo estamos en el juzgado cuatro», argumentó uno de ellos ante el juez. El ministerio público pide para todos ellos una condena de 5 años de cárcel por un delito de descubrimiento y revelación de secreto, al tratarse de documentos oficiales a los que se desconoce cómo habrían tenido acceso sin ser parte de la causa, en concurso ideal con otro de obstrucción a la justicia. El fiscal sostiene que con este vídeo-montaje, los acusados pretendían «de forma conjunta y coordinada» coaccionar al joven tiroteado para que retirase la denuncia contra los tres presuntos autores de los disparos, a los que les unen vínculos «familiares y de afinidad».

Los procesados, tres hombres y una mujer, declararon ayer en el juicio por estos hechos, que tras más de dos horas se suspendió, a petición de la fiscalía, por la ausencia de un testigo, la agente del grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional que elaboró el informe, que no acudió a la vista por encontrarse de baja laboral.

Pese a la oposición de las cuatro defensas, ejercidas por Fernando Cumbres, Raúl Montaño, Antonio Calzadilla y Jaime García Galán, el titular del Juzgado de lo Penal número 2 admitió la solicitud del ministerio fiscal y pospuso la vista hasta que pueda testificar la agente de policía. La intención es que el juicio se retome en un plazo de 30 días.

Nulidad de las actuaciones

Los cuatro abogados solicitaron la nulidad de las actuaciones por no haber denuncia del perjudicado, sino que la policía y la fiscalía actuaron de oficio, y también la anulación de las pruebas de los «pantallazos» con los perfiles del Facebook de sus clientes en los que aparece el vídeo montaje, porque consideran que, pese a que se solicitó al juzgado un oficio para que la red social remitiera las IP desde las que se había compartido, no se hizo. El fiscal se opuso a la nulidad y el juez no admitió la petición de las defensas al considerar que se trata de cuestiones de prueba que se valorarán a efectos jurídicos.

Los abogados de los acusados insistieron en que el perjudicado no denunció los hechos, por lo que consideran que no se vio afectado por la publicación ni tampoco fue esto lo que provocó que se marchara de Badajoz, pues cuando se difundió ya residía en otra comunidad tras recibir los disparos y salir del hospital donde permaneció dos meses en la UCI.

Sin embargo, el joven tiroteado, que acudió a declarar junto a su pareja como testigo, señaló que tuvo conocimiento de la publicación a terceros y que, aunque habló con la policía sobre la misma para advertirles de que estaba circulando, decidió no interponer denuncia «porque cada vez que he denunciado queman casas o pegan a mi familia», dijo. El perjudicado reconoció haberse sentido amedrentado por el vídeo. «Me han intentado amenazar para que quite la denuncia (contra los presuntos autores del tiroteo), pero no la voy a quitar por nada del mundo», aseguró.