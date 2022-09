El acuerdo de reparto de responsabilidades dentro el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz, alcanzado al inicio de la legislatura, se ha ido al traste. El PP se niega a asumir la concejalía de la Policía Local, que llevaba uno de los suyos, María José Solana, hasta que en julio el alcalde, Ignacio Gragera, de Cs, le quitó todas las responsabilidades, después de que el grupo popular se echase atrás en la firma del acuerdo de equiparación salarial de la Policía Local y dejase en la estacada al propio alcalde.

La Policía Local es en estos momentos una concejalía complicada, porque el conflicto sigue abierto. Más aún, se ha enconado, al negarse los agentes a prestar servicios extraordinarios voluntarios, lo que está provocando que se estén suspendiendo actividades en la ciudad, organizadas por distintos colectivos, que requieren presencia policial.

El PP tenía la oportunidad hoy de concretar cómo se repartían las delegaciones que Solana dejó huérfanas (las asume el alcalde, obligatoriamente, porque todas son suyas). Esta mañana, en el pleno ordinario que ha celebrado el Ayuntamiento de Badajoz, ha tomado posesión el noveno concejal del grupo, Francisco Javier Pizarro De Miguel, que ocupa la vacante de Solana, que renunció a la concejalía el pasado 12 de agosto. Al la jura del cargo ha asistido en exalcalde Francisco Javier Fragoso.

Este movimiento obligaba a la reorganización del reparto de responsabilidades dentro del grupo popular. Pero el cambio ha sido mínimo. Pizarro asume Juventud (que antes llevaba el portavoz del grupo y del equipo de gobierno y candidato a la alcaldía, Antonio Cavacasillas) y Transportes y Sanidad (ambas del popular Jesús Coslado). Solana se encargaba, además de Policía Local, de Inspección de Aguas y también de Contratación y Compras, tres concejalías que el alcalde lleva desde que se las quitó a la concejala popular, pero Gragera entiende que deben volver a ser responsabilidad de algún concejal del PP, porque así figura en el acuerdo del gobierno de coalición.

Es lo que ha dicho el alcalde tras el pleno. "Estoy a la espera de que me indiquen (el PP) quiénes son los nuevos responsables del resto de delegaciones que están por repartir", ha comentado, sin ocultar su extrañeza por que el PP haya decidido qué competencias asume el nuevo concejal, pero no respecto al resto de concejalías, las que tenía Solana. "Hay un acuerdo político y hasta que no se dé un nombre de quién se hace cargo, lo asumiré yo, porque al final todas las delegaciones dependen del alcalde". Si el PP no toma la decisión, Gragera seguirá siendo responsable de la Policía Local y del resto de competencias. Aunque al alcalde le gustaría "obviamente, que se respetara el acuerdo original".

Lo que sí ha anunciado Gragera es que el concejal del PP Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo seguirá encargándose de la concejalía de Ferias y Fiestas, una delegación con la que se quedó inicialmente el grupo de Cs y ha llevado la concejala Lara Montero de Espinosa hasta que se dio de baja por maternidad y la traspasó a Gutiérrez, que ha sido el encargado de organizar el último Carnaval, la Feria de San Juan y también Almossassa. Gragera está muy contento con su labor y lo va a mantener donde está. "Creo que lo está haciendo fenomenal", ha dicho. "Si a él le hace ilusión yo estaría encantado de que así fuera". "Guti es una persona que vive el Carnaval, con Almossassa ha hecho una magnífica labor y si él está ilusionado y quiere, yo por mí no tengo ningún problema sino que estoy encantado de que pueda seguir sumando". Para Gutiérrez ha sido una sorpresa este comentario, así como para Cavacasillas. Parece ser que ambos desconocían este ofrecimiento y se han enterado por la prensa.

Precisamente hoy se ha dado cuenta al pleno del decreto del alcalde por el que Lara Montero recupera las delegaciones de Educación, Comercio, Protección Animal y Estadística. No así Ferias y Fiestas.

Como por la prensa se ha enterado el alcalde de que el PP renuncia a hacerse cargo de la Policía Local, aunque Cavacasillas no ha querido confirmar este extremo y se ha limitado a señalar que ya tienen una decisión tomada pero quieren compartirla con Gragera antes de hacerla pública. Pública ya es. La semana pasada se reunieron y abordaron las competencias que llevaría Pizarrro, pero no avanzaron con las de Solana. "Todo se está trabajando para ver las delegaciones que tenía nuestra compañera", ha dicho Cavacasillas.