El concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez, está sentado en la terraza de la Casona Alta tomando un café. Ha pasado la mañana del domingo disfrutando de los escenarios de Almossassa y así lleva desde el viernes. «La gente ha respondido fenomenal, porque había muchas ganas de volver a Almossassa, yo estoy muy contento», señala al hacer balance de esta última edición. Entre las apuestas de este año ha estado la recuperación de su vinculación con el Carnaval, con el primer concurso de murgas con coplas dirigidas a Ibn Marwan, una experiencia que, según el concejal, «va a ser duradera». Porque, en su opinión, «el mejor modelo de Almossassa pasa por volver a involucrar el Carnaval, recuperar el pasacalles y una obra de teatro participativa» con los carnavaleros.

«El Carnaval tiene que venir a quedarse porque es el origen de Almossassa y no tiene sentido criticar algo que era así», recalca Gutiérrez, que por primera vez ha «dirigido» esta fiesta como concejal del área. Pero apunta que él ha participado en Almossassa con la Hermandad de la Soledad y con la murga los Agüitas «y siempre he visto muy involucrado al Carnaval en esta fiesta». De hecho, dice que no entiende por qué en los últimos años se ha desvinculado «y habrá que recuperarlo». El responsable apuesta por volver a organizar los desfiles árabes de los inicios contando con las comparsas, «que son las que saben bailar en la calle».

Los Jardines de la Galera estaban llenos de público la noche del viernes durante el concurso de murgas y también el sábado se colmó la plaza de la Soledad para la entrega de premios, a pesar de que Marwan, la ganadora, no actuó porque solo pudieron acudir dos componentes a recoger el galardón. Las propias murgas, según Gutiérrez, «auguran un buen futuro a este concurso».

Por otro lado, reconoce el concejal que ha habido ausencias en el programa, como la obra de teatro o más talleres para los niños. «Pero también es verdad que no es fácil volver después de dos años con el cien por cien, cuesta arrancar, ha sido la toma de contacto otra vez con Almosassa». Está convencido de que habrá que «volver a coger el pulso a esta fiesta y empezar a trabajar para que el año que viene puede estar completa», argumenta. «Sí o sí esta año había que arrancar y lo hemos hecho, con un formato un poco más corto pero al final con la misma respuesta del público».

Porque Gutiérrez está convencido de que lo que «levanta» esta fiesta, principalmente, es el mercado árabe y los puestos de comida y bebida. Un zoco que no es una reproducción fiel sino «una recreación», apunta, en respuesta a quienes les llamó la atención que en el kebab hubiese cochinillo en lugar de cordero. En su opinión, de lo que se trata es que la gente pasee entre los puestos, compre, disfrute de la música, alterne, vea al ambiente y vea al que va con las aves, al que va vestido de guerrero o a las bailarinas, que te transportan a la época».

De todos modos, el concejal aduce que sí ha habido actividades, pues se han organizado las veladas poéticas, cuentacuentos para los niños, algún taller y conciertos, aunque no tantas como en anteriores ediciones, «pues arrancar otra vez era arriesgado, vamos a poner los cimientos de la recuperación para ir consolidando las siguientes ediciones».

Según los datos de la Policía Local, solo el viernes y el sábado, Almossassa movilizó a 80.000 personas en el Casco Antiguo. Falta sumar la afluencia de ayer, que fue significativa. La noche del sábado fue la de mayor presencia de gente en las calles. En el entorno de Puerta Palmas hubo incluso un «conato» de botellón que se disolvió a las 22.45 horas con la presencia de la Policía Local, que levantó 4 actas por beber en la calle.

Gutiérrez es, en teoría, concejal de Ferias y Fiestas (del PP) provisional, por la baja de Lara Montero de Espinosa (de Cs) que ya se ha incorporado. Pero el actual concejal de Festejos desconoce cuándo se producirá el relevo.