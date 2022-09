Cien metros. Es lo que, según el ayuntamiento, diferencia el recorrido que solicitaron los organizadores de la Carrera Badajoz contra el Cáncer en Badajoz y la alternativa que propone la Policía Local. Cien metros de la avenida República Dominicana, que es donde siempre ha comenzado y terminado esta carrera y que, según defiende el Club Maratón Badajoz, es donde se encuentra la sede de la asociación de vecinos, «fundamental a la hora de la organización de la prueba» y donde además se desarrollan las carreras infantiles que, de no contar con este espacio, no se pueden realizar.

La polémica está servida y si no se resuelve, esta carrera, prevista el 6 de noviembre, no se celebrará. Así lo ha comunicado este fin de semana en las redes el Club Maratón Badajoz, el Grupo Salud y Deporte y los representantes de la asociación de vecinos y amigos de Antonio Pérez, a quien se rinde homenaje. El motivo que expresan es que la Policía Local no autoriza el recorrido y los organizadores lo achacan al conflicto con los servicios extraordinarios voluntarios, que los policías se niegan a prestar.

A la vista de estas razones, el ayuntamiento emitió ayer un comunicado para aclarar que la prueba fue denegada en agosto pero a primeros de septiembre se ofreció una alternativa a la organización, que supone adelantar la salida a la avenida del Guadiana, para que no afecte al tráfico. En el ayuntamiento confían en llegar a un entendimiento para que la carrera no se suspenda.