Adiós a las 'Formas'

Hace 30 años, el fotógrafo Miguel Ángel Rodríguez Plaza dio vida al concurso de fotografía ‘Formas’, que lleva añadido el trofeo que lleva su nombre. Durante estas tres décadas ha crecido sano y se ha fortalecido, dando como resultado una colección de imágenes vibrante y heterogénea que dan fe de la evolución de este arte testigo de su tiempo. El concurso llega a su fin y no volverá a convocarse más. Hoy también es el último día que se pueden ver en el Museo de la Ciudad Luis de Morales las fotografías que han participado en la última edición.

La decisión está tomada porque la iniciativa depende solo de su fundador y mantenedor, que ha tenido en cuenta que con su edad no puede comprometer su esfuerzo personal. Este concurso nació en 1992 en el seno de la Agrupación Fotográfica Extremeña (AFE), cuyos componentes son aficionados, muchos están trabajando, otros son mayores y los jóvenes están inmersos en la era digital. Rodríguez Plaza organiza todo lo que conlleva este concurso. «Es una actividad personalizada desde hace 30 años», aduce el fotógrafo mecenas, que se ha estado encargando de pagar el trofeo, recoger las fotografías en papel, separar las de blanco y negro de las de color, enmarcarlas todas con la misma medida, limpiar los cristales, trasladarlas al lugar donde se iban a exponer, colgarlas y buscar un jurado. Apunta que la particularidad de este concurso en la última década era que el jurado (formado siempre por tres integrantes para impedir el empate) realizaba su deliberación frente a los que concurrían y ya le suponía una ardua tarea buscar el sitio porque cada vez se presentaban más fotografías. En la última edición han sido 78. Como curiosidad, ha habido un fotógrafo que ha participado en las 30 ediciones: José María Ballester. Por este motivo Rodríguez Plaza le entregó un premio a la fidelidad.

Rodríguez Plaza argumenta que prefería encargarse él solo de todos los preparativos del concurso, porque tiene muy presente que «un médico cura, dos dudan y tres te llevan a la sepultura». Si él se encargaba de todo «no había ninguna discusión». Pero ha llegado a una edad (tiene 73 años ‘largos’) y «quiero cerrar el ciclo». Lo hace precisamente en el mejor momento del premio, en su opinión, por la gran cantidad de fotografías que concurren, su calidad y el jurado «extraordinario», formado por Catalina Pulido (directora del Meiac), Pedro Casero (profesor de Biología y fotógrafo) y Zacarías Calzado (profesor de Arte).

«Estamos en la cúspide de la ola y antes de que empezara a decaer porque yo no pudiera, he preferido terminar, con un poco de pena, sobre todo por los participantes, porque era un concurso más y una exposición muy visitada». Rodríguez Plaza cree que sus compañeros lo van a echar de menos pues entre ellos existía una competencia sana sobre quién lo había ganado más veces. Propuso el concurso en la AFE hace 30 años procedente de Cuenca, donde había recibido el primer premio de fotografía de su vida «y me dio tanta alegría» que se planteó hacer lo propio con sus compañeros extremeños. Así nació ‘Formas’ y en cada edición el trofeo Rodríguez Plaza lo han diseñado diferentes artistas, para que todos los años fuese distinto.

La participación del concurso siempre se ha limitado a los miembros de la AFE. En el 25 aniversario Fundación CB realizó un catálogo de todos los ganadores y una exposición. Todas las fotografías se devuelven a sus autores, salvo las ganadoras. Al principio eran individuales pero se introdujo la serie para revalorizar el trabajo y durante este tiempo Rodríguez Plaza ha reunido más de 150 imágenes (todas en papel, con la misma medida, 50 x 70), que su propietario espera poder mostrar juntas algún día en una exposición. Su idea es donarlas a alguna institución y que las muestre «para dar a conocer a los grandes fotógrafos que ha habido aquí en Badajoz».

Observando las primeras y las últimas se aprecia la evolución del arte de la fotografía en tres décadas que, según Rodríguez Plaza, no ha sido en la calidad sino «en las modas», a partir del concepto de ‘Formas’ que, «para nosotros ha sido la idea personal de cada autor». Echando la vista atrás, siente cierta nostalgia. «Estoy contento de haber hecho algo por el mundo de la fotografía, que es lo que me han reconocido los compañeros, pero sé que no van a faltar concursos, porque hay mucha afición, los niños están todos con el móvil y algún día se pasarán a la cámara».