No han llegado a 2.900, pero casi, los inscritos en la 35 Día de la Bicicleta, que se ha desarrollado esta mañana de domingo en Badajoz. Muchos participantes son, teniendo en cuenta el paréntesis de dos ediciones en las que no se han podido celebrar debido a la pandemia. Aficionados a las dos ruedas, familias enteras y sobre todo muchos niños han arropado con su participación esta cita que más que deportiva es social y de ocio. Una edición que ha cambiado de recorrido, pues por primera vez ha tenido la salida en el estadio Cívitas Nuevo Vivero, al que los ciclistas han dado una vuelta para alargar la distancia hasta llegar al centro comercial de Carrefour de Valdepasillas, donde se ha colocado la meta y se ha celebrado el sorteo de regalos.

La concentración estaba anunciada a partir de las 10.00 en la explanada trasera del estadio de fútbol y a las 10.36 horas ha salido despacio la cabecera de la carrera, que ha dado una vuelta completa al Nuevo Vivero, para lo que ha tenido que ralentizar el pedaleo pues aún no habían terminado de salir los últimos ciclistas. Los más rezagados estaban todavía a las 10.50 por la carretera de La Granadilla. El multitudinario pelotón ha atravesado el barrio de La Granadilla, cuyos vecinos han sido testigos por primera vez de esta enorme comitiva sobre ruedas. Los primeros han llegado a Carrefour a las 11.43 horas. 36 minutos que para muchos se han hecho lentos y otros -los que repiten, porque ya lo saben de años anteriores- contaban con que con tantos niños no es posible coger velocidad y hay que ir despacio y disfrutando en lo posible del paseo en bici.

"Nos ha ido fenomenal, con los compañeros, esto es maravilloso, nos hacía falta después de la pandemia, estábamos deseando", ha contado Paco en la explana Carrefour, donde ha recogido una camiseta conmemorativa, una botella de agua y una fruta y estaba a la espera del sorteo de regalos. "Muy buena organización, la Fundación Municipal de Deportes se ha portado genial, vengo desde hace varios años y se echaba de menos, muy contentos", comentaba este aficionado a la bici, para quien es normal que el recorrido haya sido muy lento, "porque hay muchos críos y había padres con niños chiquititos que tenían que ir andando, hay que respetar a los niños, porque esto es sobre todo para ellos, pero ha estado muy bien, para mí un 10".

No pensaba lo mismo Álvaro, un niño que esperaba una carrera. "Ha ido un poco lento", se quejaba. Era la primera vez que participaba en el Día de la Bicicleta y no está muy seguro de volver a repetir el próximo año. "No está muy convencido", confirmaba su padre, a quien sin embargo sí le ha gustado la jornada. "Por las calles de la Granadilla ha sido lo peor, muchas curvas, y en el Nuevo Vivero muy lento y mucha gente", decía Jose.

El concejal de Deportes, Juancho Pérez, no se ha animado a subir en bici, aun así ha estado pendiente de la salida y de la llegada. Aunque ha habido menos participación de la que habían calculado (anunciaron 4.000 personas) es consciente de que "no es fácil" organizar una marcha ciclista dentro de la ciudad y llegar a la 35 edición. "Después de tantos años perdemos la perspectiva, pero no creo que existan más ciudades que hayan podido celebrarla tantos años consecutivos". Juancho Pérez ha destacado "el ambiente tan familiar, lleno de niños". "Para cualquiera que nos guste el deporte es un orgullo ver a tantísima gente disfrutar". El concejal ha recordado que el Día e la Bicicleta es "una jornada de convivencia, para que los niños disfruten de su ciudad y de la calle, que también tienen derecho y concienciarnos de que la bici es buena para casi todos". El 'casi' iba por él mismo, porque su altura complica poder practicar este deporte en la calle. Sí lo ha disfrutado hoy el alcalde, Ignacio Gragera, que ha completado el recorrido en bicicleta con el dorsal 626 sobre su camiseta del Club de Rugby Badajoz.

Reivindicativa ha sido esta jornada para el colectivo de jóvenes Acho, que ha repartido pegatinas con el eslogan '¡Carriles bici ya!, con el que reclama que se extienda esta infraestructura por la ciudad para poder hacer uso de este medio de transporte que no contamina.

No han faltado aficionados a la bici como la familia formada por Manuel, Mauro y Miguela, que se han presentado bien equipados con el mismo maillot. "Al ser el Día de la Bicicleta nos sentimos involucrados y queremos participar porque nos gusta mucho este deporte", ha señalado la madre. Es el primer año que participan. "Salimos habitualmente en bici, yo más porque compito, pero montamos los tres", añade el padre. El recorrido les ha parecido bien, aunque "para nosotros es cortito, pero muy bien y además el día ha salido espectacular". El tiempo ha acompañado.

La salida desde Cívitas Nuevo Vivero se había anunciado como "un guiño" al Club Deportivo Badajoz, que precisamente esta mañana juega fuera, en Madrid. Pero en las inmediaciones del estadio no han faltado aficionados, miembros del club e incluso jugadores. "Ha venido una representación del club para acompañar esta actividad, que el club promociona y además todo lo que sea ayudar al club nos viene muy bien", ha contado Julio Rodríguez. Los jugadores han estado haciéndose fotos, firmando y repartiendo pulseras. Jesús Alfaro ha estado con otros dos jugadores con su equipación apoyando esta iniciativa "que es muy buena porque reúne a muchos niños y familias para incentivar el deporte". Que el CD Badajoz esté presente es importante "porque los niños son el futuro del Badajoz y hay que estar dándoles cariño, ánimo y lo que haga falta".

El Día de la Bicicleta ha tenido también un carácter solidario, pues en la recogida de dorsales y en la meta se han podido donar kilos o litros de comida destinados al Banco de Alimentos, cuya presidenta, Cristina Herrera, ha estado en la meta.