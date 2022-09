Comienza la carrera electoral hacia la alcaldía de Badajoz y el PSOE ha sido el primer partido en posicionarse en la línea de salida. Ricardo Cabezas formalizó ayer su candidatura.

-Al final no habrá primarias en el PSOE porque es el único que ha presentado precandidatura.

-Efectivamente. Aprovecho para agradecer a toda la militancia las muestras de apoyo y de cariño de estos días. Me dan fuerza y energía para afrontar este proceso electoral con todas las garantías.

-Contaba con que no tendría contrincante.

-La verdad es que los resultados y el trabajo me avalan. Ganamos las elecciones después de 24 años, un hecho histórico en la ciudad de Badajoz, y hemos hecho algo muy necesario en el partido: trabajar desde la unidad, que es la que nos da la fuerza, y que haya solo un candidato a las primarias, porque toda la militancia entiende que el mejor posicionado soy yo, por los resultados y por el trabajo.

-Pero la militancia no ha hablado, no ha llegado a votar.

-Porque no se ha presentado nadie más. Un dato importante es que solo hemos tenido 24 horas para la recogida de avales y hemos llegado a los 300, en un solo día. Casi la mitad de la militancia me ha avalado. Un récord. El máximo son 103 avales y a partir de ahí deja de contar la Comisión de Garantías. Como anécdota, me ha avalado un militante que se encuentra en Madagascar, Ángel Sánchez Forero.

-Serán sus terceras elecciones municipales como candidato. ¿Qué resultado espera?

-Espero gobernar. El ciclo del PP y de Cs está acabado desde hace mucho tiempo. Ya no hay más de donde estirar.

-¿Cuántos concejales sacará?

-Yo espero tener mayoría absoluta, porque es fundamental en la actividad institucional y política. Lo estamos viendo. El ayuntamiento más grande de Extremadura no se puede repartir como un botín. No puedes estar tú dos años y otros dos yo. Uno porque no soportaba que un chico de barrio hubiese ganado las elecciones a un profesor de universidad con toda la experiencia que tenía Fragoso en política municipal. Y el otro por puro egoísmo. Lo que ha hecho Gragera es quererse a sí mismo y no querer a la ciudad. Gragera sabía que esto iba a pasar. Si ya es complicado gestionar una Administración pública con tu equipo, con tres ha funcionado como ha funcionado.

-Una mayoría con tanta oferta electoral es difícil de conseguir. Si tiene que depender de Cs o de Vox, ¿les daría la alcaldía?

-Espero no depender de nadie. Es un mensaje que quiero trasladar a la ciudadanía: si no hay mayoría absoluta para el PSOE tiene que haberla para otra organización política. No podemos estar con este reparto otra vez y depender de unos y de otros. Porque al final no desarrollas tu programa electoral.

-Precisamente ahora el viento nacional no sopla a favor del PSOE. ¿Cree que le afectará?

-Hay demasiado ruido mediático intencionado contra el PSOE a nivel nacional y creo que se despejará en los próximos meses. Solo hay que ver el reconocimiento y el prestigio que tiene el presidente Sánchez en Europa y en el mundo. El tiempo al final nos dará la razón.

-¿Firmaría que gobierne en las próximas elecciones la lista más votad?

-Tiene que ser así. Es lo que da estabilidad política. Ya lo dijo el señor Fragoso y el PP nacional. Pero cuando les toca cumplir lo que dicen, no lo hacen.

-Su enemistad con Fragoso era manifiesta ...

-Yo no. Solo hice mi papel, que era de control al equipo de gobierno y mi labor de oposición de manera valiente y sin arrugarme

-... Y a Gragera no le ha dado ninguna oportunidad.

-No se la merece. Alguien que pierde las elecciones y demuestra un egoísmo absoluto hacia la ciudad, es imperdonable.

-Gragera tiene buena imagen ante la ciudadanía.

-Como para tener mala imagen, si te toca la lotería sin jugar. Por eso tiene la sonrisa eterna y le dan igual ocho que ochenta. La cultura del esfuerzo, del trabajo, la responsabilidad institucional y el interés general han saltado por los aires, porque para lo que está haciendo, yo hubiese dejado gobernar al PP otros cuatro años más con el apoyo de Cs.

-¿Cree que Gragera volverá a presentarse por Ciudadanos?

-Creo que le da igual presentarse por cualquier sitio. Está claro que si se presenta por el PP no tendría principios ni valores.

-Si usted no consigue gobernar, ¿volverá a ser candidato o sería su último intento?

-Sería una decisión que se tomaría dentro de los órganos del partido, es lo que he aprendido siempre. Si no se gobierna, entraríamos en un proceso de reflexión bastante importante y se tomaría la decisión. No voy a ser el candidato eterno.

-¿Su cargo como vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz piensa que le ha venido bien en su proyección municipal?

-Creo que sí porque el área que gestiono es el de Asistencia a Municipios y Cooperación Municipal, uno de los servicios más valorados de la diputación y referentes en el ámbito nacional. Sé perfectamente dónde hay que incidir y mejorar y después de estos años tengo muy claros los problemas y necesidades que tiene este ayuntamiento.

-¿No cree que esa dedicación a la diputación le ha supuesto un lastre en su labor municipal?

-No he faltado a ninguna de mis obligaciones y responsabilidades como portavoz municipal: ni a un pleno ni a una comisión ni a ningún acto protocolario y oficial. Sigo estando en la calle y en los barrios, con los colectivos, haciendo propuestas y con mi labor de control del equipo de gobierno.

-¿Cómo valora el trabajo de la oposición socialista? ¿Ha sido constructiva? ? ¿Ha llegado a los ciudadanos?

-Cuando hemos querido ser constructivos nos han obviado. Ocurrió con todas las propuestas que hicimos en pandemia, con el pacto para la recuperación de la ciudad tras la crisis sanitaria, éramos partidarios de revisar los tributos durante un tiempo y no se nos hizo caso. Hemos colaborado en los dos planes de impulso, la pena es que su grado de ejecución es ridículo.

-Un conflicto que sigue abierto es el de la Policía Local. ¿Cómo cree que se podría solucionar?

-Es un conflicto en el que yo no he participado. Sí lamento que no esté cerrado ya. Se ha dado un portazo en falso y el problema sigue ahí. Es una cuestión que PP y Cs tendrán que contar a la ciudadanía y a los policías cómo lo van a resolver. El PSOE no ha negociado ni firmado ninguna equiparación salarial.

-¿Ustedes qué harían?

-Hay que hacer una revisión del catálogo de puestos de trabajo y una nueva RPT, donde se irán revisando los puestos, las retribuciones y las atribuciones. Sobre la mesa hay cuatro propuestas de subidas de sueldo pero no está la del equipo de gobierno, porque no la tiene. Recursos Humanos es un auténtico desastre.

-Cómo ve al gobierno de coalición y qué va a ocurrir hasta mayo?

-Estamos viendo cómo discurren los plenos, las comisiones y hasta actos públicos. Se ponen la zancadilla y se hacen la cobra. La ciudadanía no merece la imagen que estamos trasladando y los casi 1.500 trabajadores de esta casa están muy quemados por esta situación. Lo que se habla en los pasillos es que nunca se habían visto las situaciones que se están dando en el ayuntamiento. De aquí a mayo ya no hay margen. Es imposible de reconducir. He hecho propuestas para dar estabilidad a unos y a otros pero ellos están obcecados en su acuerdo de gobierno, que dicen que es el mejor del mundo, pero se está demostrando que es el peor de la historia democrática de este ayuntamiento.