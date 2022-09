Tras un paréntesis obligado de dos años por la situación sanitaria, vuelve a Badajoz una tradicional cita deportiva, lúdica y familiar. El 35 Día de la Bicicleta se celebra este próximo domingo con la principal novedad en el itinerario, pues partirá a las 10.30 horas desde el estadio Cívitas Nuevo Vivero y concluirá en el Carrefour de Valdepasillas, con un recorrido de 4,4 kilómetros, inferior al de los últimos años, que era de 6,6 kilómetros. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, negó ayer que esta modificación tenga que ver con que no haya policías locales que quieran realizar servicios extraordinarios y afirmó que se ha querido cambiar el lugar de salida para hacerle «un guiño» al Club Deportivo Badajoz, que organizará alguna actividad dirigida a los jóvenes.

Gragera insistió en que el Día de la Bicicleta está «garantizado» con los servicios ordinarios de la Policía Local. Sin embargo, en el recorrido habrá 6 efectivos, frente a los 14 policías que estuvieron en la última edición. El sindicato Aspolobba, mayoritario en la Policía Local, tiene claro lo que ocurre. Su presidente, Manuel Manzano, achaca el cambio de recorrido a que el ayuntamiento no puede contar con más policías, pues no quieren hacer servicios extraordinarios que además, según Manzano, no les están pagando los últimos que prestaron. El presidente de Aspolobba asegura que la deuda supera los 60.000 euros e incluye las horas extras de la feria de San Juan. «Están tirando de lo que tienen», afirma Manzano, quien apunta que a partir de ahora se van a tener que modificar actividades, como ha ocurrido con el recorrido del Cross Solidario del Pilar, el 9 de octubre.

El itinerario habitual del Día Bicicleta comenzaba en el Carrefour de la carretera de Valverde y terminaba en el de Valdepasillas. El propio director de este centro comercial, Francisco Carmona, reconoció ayer que les gustaba más aquella ruta.

Al margen del conflicto con la Policía Local, el domingo se celebrará el Día de la Bicicleta, en la que se esperan 4.000 participantes, que tienen hasta el sábado a las 14.00 horas para recoger en los centros de Carrefour sus dorsales, a cambio de un kilo de comida para el Banco de Alimentos. Carrefour patrocina esta cita y además regala 3.500 camisetas conmemorativas, agua y fruta que los ciclistas recibirán a la llegada y 10 bicicletas que se sortearán entre todos los participantes. Para entrar en el sorteo, al final del recorrido hay que entregar el dorsal y presentar el DNI.