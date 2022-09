El grupo socialista se muestra «perplejo» ante la falta de planificación de Almossassa, que se ha presentado el mismo día en que comienzan los actos, en concreto, las conferencias. El PSOE considera que el programa está «cogido con alfileres», que «hay poca dedicación a la preparación de la fiesta, poca ambición por hacerla crecer y mucha improvisación», critica en un comunicado.

Así, a la concejala socialista Candy Arce le sorprende que el responsable de Ferias y Fiestas «hasta el próximo lunes», Francisco Javier Gutiérrez, diga que no se ha podido organizar una representación teatral en tan poco tiempo y que no haya explicado por qué. «Desconocen los socialistas qué le ha impedido empezar antes, si no sabe organizar los tiempos y el personal o si necesita más ayuda». Los socialistas creen además que tres grupos en el concurso de murgas son «pocos» y lamentan que se excluya la plaza de San Andrés de la programación.