Vecinos de La Granadilla, en Badajoz, urgen una sede y mejoras en el barrio

«Estamos muy cansados de tantas mentiras porque los afectados al final somos los vecinos, que no tenemos nada». Con estas palabras resumió el presidente de la Asociación de Vecinos de La Granadilla, Francisco Guzmán, la situación de «abandono» que atraviesa el barrio por parte de las administraciones después de 22 años viviendo allí.

Entre la numerosas reivindicaciones que tienen, la primordial es que le habiliten la sede de la asociación para disponer de un espacio, también, para las personas mayores. El local está en bruto y el pasado mes de mayo, o antes, entregaron las llaves con la finalidad de que se lo acondicionaran. Así, la Junta de Exremadura pidió que se lo cedieran para que pudiera hacer lo mismo con el ayuntamiento y que este se encargara de hacer la obra. «No se hace nada y ya no sabemos por dónde tirar porque mandamos escritos habitualmente pero ni siquiera nos contestan», agregó el presidente.

La importancia de esta sede no es solo para la propia asociación, para que pueda reunirse la junta directiva y no tengan que hacerlo en la calle o para que, cuando hagan un corcurso, no tengan que entregar los premios en el parque o para que puedan desarrollar actividades. También supondría un beneficio para las personas mayores, que son entre el 80 y 85% de la barriada, que únicamente se juntan en el bar para desayunar o tomar el café porque no cuentan con otro lugar. Asimismo, en la asociación les podría visitar un podólogo cada dos semanas o alguien de asuntos sociales para que les ayuden con el papeleo o, incluso, hacer una especie de banco de alimentos para ayudar a los que lo necesiten.

Guzmán también aseguró que el acerado está en muy malas condiciones porque en casi todas las zonas donde están los árboles se ha levantado. En este sentido, ha habido personas que se han caído y una de ellas se rompió el codo, por lo que denunció al ayuntamiento. El presidente explicó que ven como en todos los barrios se están arreglando las calles y ellos ni siquiera aparecen en las listas.

El asfaltado también es uno de asuntos pendientes. Lo que más destaca es el blandón que se creó hace años en la avenida José María Alcaraz y Alenda a la entrada de la barriada, del que se han llegado a quejar hasta los conductores de autobuses, que tienen que pasar muy despacio para que el vehículo no choque con el suelo. «Nos han contestado que así los coches no corren», indicó.

Ligado a esto están los pasos de peatones. En la calle Segovia, después de arreglan una avería, no se repintaron. Pero lo peor es que muchos tienen el bordillo muy alto, lo que dificulta el paso de las personas que utilizan andado o silla de ruedas, que en ocasiones tienen que dar un rodeo para pasar por otro lado más accesible.

En cuanto a la iluminación, es escasa porque los árboles tapan las farolas, aunque Guzmán cree que la poda se realizará en poco tiempo. Eso si, un punto a favor es la limpieza de las calles.

A la Granadilla está yendo gente joven a vivir porque es una zona muy tranquila y que no es conflictiva. Gente que tiene hijos pequeños y que no disponen de un parque infantil. Tampoco cuentan con los aparatos de gimnasia para los mayores, les faltan fuentes y bancos y hay papeleras que no tienen base y no se pueden utilizar.

Otros vecinos como Diego Álvaro o Patrocinio González, dijeron que les están «toreando» e incluso amenazaron con cortar la avenida o hacer manifestaciones.