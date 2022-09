Los padres y tutores legales de doce alumnos de Segundo A del colegio Nuestra Señora de la Soledad volvieron a reivindicar que se revise y controle el «absentismo intermitente» de los docentes en años sucesivos, aunque estos sean justificados, para no asignarles puestos de tutorías y otras funciones que puedan perjudicar al alumnado. Asimismo, en un escrito publicado ayer, solicitan que se analicen las comisiones de servicios concedidas a los docentes y que la Junta de Extremadura actúe de oficio ante la mencionada ausencia con la finalidad de buscar una solución que «no perjudique el derecho de los alumnos a una atención educativa continuada».

Los padres protestaron a principios de esta semana a las puertas del centro por esta situación y hasta el miércoles no permitieron la entrada de sus hijos al aula para que no se quedaran atrás con las materias. Además, el martes se reunieron con el tutor y la dirección del colegio para tratar de acercar posturas, mientras que, por su parte, la Junta les trasladó que habría una mayor vigilancia al respecto. «Las medidas ofrecidas no nos aseguran una continuidad ya que no creemos que se hayan analizado las causas que generan el absentismo», indicó el comunicado. Por ello, propusieron que la administración ofrezca alternativas más adecuadas a la situación personal del docente, para que pueda ejercer su labor «sin necesidad de ser el eje principal de un curso», ya que su finalidad nunca han sido que se le aleje de su ejercicio profesional.