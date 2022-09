El Ayuntamiento de Badajoz ha adjudicado la obra de conversión en plataforma única de las calles Juan Carlos I y Prim en plataforma única a Cubillana por 808.230 euros. Esta actuación está financiada con fondos Next Generetion y los trabajos no podrán comenzar hasta que no concluya la obra de plataforma única de la plaza de Reyes Católicos.

La obra de Juan Carlos I y Prim salió a licitación 847.000 euros y de su adjudicación se dio cuenta ayer en la Junta de Gobierno Local, según informó el portavoz, Antonio Cavacasillas. Asimismo, se ha adjudicado por 38.425 euros la redacción del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Publico de Badajoz, cuyo objetivo general es actualizar la legislación vigente y adaptar a los nuevos usos el actual plan que data de 2011. Por otro lado, se acordó ampliar en dos meses el plazo de ejecución del asfaltado de calles solicitado por la empresa adjudicataria. Por último, la Junta de Gobierno Local dio luz verde a una propuesta de la alcaldía para la concesión de medallas y distinciones de la Policía Local a otros estamentos y colectivos. Cavacasillas aclaró que no se trata de las medallas al mérito que el pleno municipal no aprobó en el último pleno. Al respecto comentó que no contemplan «en estos momentos» volver a llevarlas a pleno.