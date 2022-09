Reencuentro con la Soledad

El olor de incienso se mezcla con el de las ramitas de romero que tapizan el acceso a la Catedral de Badajoz. La eucaristía presidida por el arzobispo, Celso Morga, ha terminado y hay movimiento en la plaza de España ante la puerta de San Juan. Son las nueve de la noche. Decenas de ciudadanos esperan. A medida que pasan los minutos se van uniendo más grupos. Los músicos de la banda municipal llevan un rato probando sus instrumentos. Después de una tarde oscura de lluvia ha llegado la calma. Chispea pero no amenaza.

Movimiento en el interior y empieza a salir la comitiva, que alegra la presencia de los niños de la Compañía de María. No faltan las autoridades: el alcalde, Ignacio Gragera, los concejales populares Antonio Cavacasillas y Eladio Buzo y el no adscrito, Alejandro Vélez. Ha pasado media hora y por fin empieza a bajar la imagen de la Virgen de la Soledad, bien sujeta en su nuevo trono, adornada con jarrones de rosas y gladiolos blancos, a hombros de 20 mujeres. Son costaleras de la propia hermandad. Delante de ellas, serio, algo nervioso, quien ha sido su capataz durante 42 años, Juan Ramón Peinado ‘Chupi’. Se despide de esta responsabilidad y no debe ser fácil. «Venga de frente, no os paréis». La banda interpreta el himno nacional y la Virgen alcanza el último peldaño. Aplausos en la plaza. Un espontáneo recita halagos y la banda retoma su repertorio. La Soledad continúa su recorrido, que la conduce por el Casco Antiguo hasta su ermita.

Ayer se celebraba la festividad de la Virgen de la Soledad y la Patrona de Badajoz volvió a salir en procesión tras dos años sin poder hacerlo debido a la situación sanitaria. La imagen se encontraba desde el día 6 en la Catedral. Este año la Virgen no ha faltado a su cita con centenares de fieles que quisieron reencontrarse con ella en la calle. En la entrada desde la calle Zurbarán, una policía local redirigía el tráfico, cumpliendo con su deber. Sus compañeros deberían haber celebrado también ayer su día con el tradicional acto de imposición de condecoraciones en el teatro López de Ayala. No pudo ser, de momento, por falta de acuerdo político en el ayuntamiento sobre las medallas a entregar. Puede que vuelvan a intentarlo en el próximo pleno. No hay que perder la fe.