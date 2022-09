¿Carnaval o San José? Ha costado pero ya está la decisión tomada. No ha ganado precisamente la propuesta mayoritaria dentro del equipo de gobierno y mucho menos dentro de la corporación municipal. El día de San José será festivo en Badajoz en 2023. Como el 19 de marzo, que es cuando se celebra esta onomástica y el Día de Badajoz, cae el próximo año en domingo, se trasladará al lunes 20 de marzo.

A cada ayuntamiento le corresponde fijar dos días festivos locales al año. En Badajoz eran el día de San Juan (24 de junio) y el martes de Carnaval. Como la Junta de Extremadura ha designado para 2023 que el martes de Carnaval sea festivo en toda la comunidad autónoma, Badajoz tenía que designar otra fecha y lo ha hecho hoy.

Badajoz celebrará por lo tanto el próximo año a su patrón, San José, además de a San Juan Bautista, históricamente patrón de la Catedral y Diócesis de Badajoz, que progresivamente se ha ido haciendo con el patronazgo oficioso de la ciudad en sustitución de San José, patrón oficial del Casco Antiguo, barrio que celebra fiestas en su honor.

El acuerdo se ha adoptado este viernes en la Junta de Gobierno Local y coincide con la propuesta del exconcejal de Vox y ahora no adscrito, Alejandro Vélez, sostén indispensable con su único voto del gobierno de coalición del PP con Cs en el ayuntamiento pacense. De hecho, el grupo popular, al menos su portavoz, Antonio Cavacasillas, había defendido como opción preferible que el nuevo festivo coincidiese con la celebración del Carnaval, aunque no necesariamente fuese el lunes previo al martes festivo. Si bien, su compañero de grupo, Eladio Buzo, matizó que también podría optarse por el festivo de San José. Fue precisamente Vélez, cuando aún era concejal de Vox, el que a través de una moción al pleno de la corporación consiguió que el ayuntamiento acordase instituir la celebración del Día de Badajoz el 19 de marzo, fecha que coincide con la entrada en la ciudad del rey Alfonso IX en 1230.

Según ha explicado hoy tras la Junta de Gobierno Local el portavoz del equipo municipal, Antonio Cavacasillas, la designación del festivo ha sido “la decisión del equipo de gobierno” y se ha alcanzado por consenso tras escuchar la propuestas de colectivos y asociaciones. Cavacasillas ha reconocido la “controversia” generada por este asunto.

A pesar de que no eran los argumentos de su grupo, el portavoz popular ha señalado que en la elección del día de San José se ha tenido en cuenta que el Carnaval de Badajoz, que el año pasado fue declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, ya se va a celebrar en su próxima edición durante dos fines de semana y tiene un festivo. Se juntarían además tres días inhábiles seguidos. Mientras que marzo es un mes con “muchos días productivos”. Son los mismos argumentos que hace dos semanas esgrimió el popular Buzo. Hoy Cavacasillas ha evitado polémicas y ha sostenido que su grupo apoyaría la propuesta que generase más consenso.

El grupo de Ciudadanos no se había decantado públicamente por ninguna opción, aunque el alcalde, Ignacio Gragera, sí había manifestado que tenía su preferencia (que no ha desvelado) y que, en todo caso, se elegiría entre las dos fechas señaladas. En la oposición, tanto el PSOE como Unidas Podemos preferían que el festivo fuese el lunes de Carnaval, que además es un día no lectivo y contribuiría a la conciliación familiar. En un primer momento, Gragera llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de que fuese festivo el 15 de septiembre, en honor de la patrona, la Virgen de la Soledad, o el día de la Virgen de Bótoa. Este último siempre se celebra el primer domingo de mayo. Ni siquiera su hermandad lo había solicitado.

La opinión mayoritaria en la corporación municipal estaba clara y no era a favor del festivo en San José. Una propuesta que sí han defendido colectivos como la Asociación Amigos de Badajoz y la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz. Manuel Cienfuegos, de Amigos de Badajoz, incide sobre todo en que San José es el patrón de Badajoz y en todos los municipios el patrón tiene su fiesta, sin vincularla a la fecha de la toma de Badajoz. Fran Gil, por su arte, de la Cívica, señala que designar festivo el lunes de Carnaval supondría perder ese día pues el martes ya lo es.

De todos modos, la designación es exclusivamente para 2023. Si el gobierno regional cambiase de cara al año siguiente, Badajoz volvería a declarar festivo local el martes de Carnaval.