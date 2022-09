Los pescadores aseguran que el nenúfar dificulta la pesca en Badajoz

La invasión del nenúfar mexicano en el río Guadiana a su paso por Badajoz es una evidencia que se comprueba al pasear por los márgenes. Pero este problema también afecta a los aficionados de la pesca ya que dificulta la práctica de este deporte. Una de las zonas por excelencia para desarrollar esta actividad es la de Las Baldocas, donde hay aproximadamente un centenar de puestos para los pescadores, muchos de los cuales no se pueden utilizar porque el agua está llena de esta planta.

El presidente de la Asociación de Pescadores de Amigos del Guadiana de Badajoz y presidente de las asociaciones deportivas de pesca de la ciudad, Manuel Manzano, aseguró que no se puede practicar la pesca porque el río está «completamente minado por el nenúfar», algo que le parece «indignante». El próximo sábado se celebra en Las Baldocas el XXV Concurso de Pesca Deportiva Feciex y, según explicó la concejala de Ifeba, Blanca Subirán, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha hecho una limpieza de la zona y lo ha acondicionado, aunque pidió que no se limitase a un tramo y una fecha en concreto. Sin embargo, Manzano destacó que no se han limpiado los márgenes ni el nenúfar. «Lo cortan por arriba pero siguen las raíces y no se puede pescar así», agregó. En este sentido, consideró que duda que se pueda desarrollar la prueba en esa zona y que a lo mejor se tiene que trasladar al embalse de Piedra Aguda.

Por su parte, el delegado provincial de Badajoz de la Federación Extremeña de Pesca, José Antonio Beltrán, afirmó que todos los años limpian los exteriores de los puestos pero no se meten en el agua porque es muy difícil de erradicar el nenúfar. Según explicó la realización del concurso dependerá del número de participantes, que en otras edicionsuele estar cercano al medio centenar y hay unos 60 puestos disponibles.

El técnico de la sección de pesca de la Junta de Extremadura José María Torrejón, manifestó que hasta el momento, se cierra el plazo hoy, hay unas 50 inscripciones y unos cien puestos para los pescadores entre la zona de Las Baldocas y la de las piragüas. Ayer visitó el lugar e indicó que está bien para pescar porque hay peces, el nivel del agua está bien y el concurso se hará allí casi con seguridad.