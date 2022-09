Mientras no exista una ordenanza municipal que la sustente, la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba), dependiente del ayuntamiento, no podrá seguir cobrando entrada para acceder a las ferias que organice. La concejala responsable, Blanca Subirán, asegura que el texto está muy avanzado y calcula que podría aprobarse a principios de año, con lo cual, serían gratuitas las tres próximas convocatorias previstas en el calendario de feria: Feciex (que comienza hoy), Fehispor (del 3 al 5 de noviembre) e Iberocio en Navidad.

Solo por la Feciex se producirá una merma de ingresos de 25.000 euros, una cuantía que según la concejala, se pueden permitir las arcas municipales y solo supondrá «un pequeño descalabro. Por otro lado, apunta que la gratuidad redundará en beneficio de las familias que acudan a Ifeba «en la cuesta de septiembre». El precio de las entradas suele ser de 3 euros y en Iberocio existen abonos para todos los días que dura la feria.

Subirán apunta que aunque no haya que abonar para acceder, sí existirá un control de aforo. Además, considera que la gratuidad puede que no redunde en una mayor afluencia, pues el precio de las entradas no es un impedimento para quienes realmente tienen interés en acudir a las ferias.

El cobro de entrada en Ifeba era «una imposición de precios», publicados en la página web «con todas las garantías», según Subirán. Fueron los servicios financieros los que alertaron de que se requería una ordenanza.