El grupo municipal socialista criticó ayer la lentitud con la que está actuando el equipo de Gobierno respecto al traslado del servicio de Vias y Obras de Badajoz a su nueva ubicación. Esto, además, ocasiona más gastos al tener en alquiler dos naves después de que se tuviera que dejar el viejo Ifeba, dos mudanzas y añadir al presupuesto un 20% por los costes de la construcción de la nueva nave en el antiguo matadero. En este sentido, recordó que la obra se adjudicó en junio del año pasado a la UTE Saneba-Glesa por casi 1,25 millones de euros, cuantía que aumentará en 433.000 euros para su finalización, y una ejecución de 10 meses.

“Ya sabemos que la nueva sede no estará terminada a final de legislatura, ahora se trata de que no nos cueste más dinero», añadió el portavoz socialista Ricardo Cabezas. En el grupo no entienden tanto retraso y lamentan la «baja exigencia» para culminar este proyecto que en este mes cumple un año sin actividad en su nueva ubicación.

La construcción de la nueva sede para Vías y Obras se presupuestó en el primer plan de impulso de la legislatura, en noviembre de 2020 y en el último trimestre de 2021 ya se conocía que no continuaría la adjudicataria.