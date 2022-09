Unos okupas dejan a cuatro estudiantes sin piso de alquiler en Badajoz

Encontrar un piso de alquiler no es una tarea fácil para los universitarios foráneos que afrontan un nuevo curso en Badajoz, pues la oferta es limitada. Cuatro jóvenes ya lo tenían resuelto, porque se alojaban en un piso en el entorno del hospital Perpetuo Socorro desde el curso pasado. Han estado en la vivienda hasta julio y tenían previsto regresar en septiembre. Cuál ha sido su sorpresa -desagradable- cuando al regresar el sábado pasado porque las clases comenzaban el lunes de esta semana, descubrieron que no podían abrir con sus llaves, hasta que concluyeron que la vivienda había sido okupada y no solo se habían quedado sin piso sino que no podían acceder para recoger sus pertenencias.

«Esto ha sido una cosa de las que crees que nunca te van a pasar», cuenta Miguel Valdés, padre de uno de los estudiantes, que procede de Mérida. El sábado regresaron al piso alquilado dos de los jóvenes. Eran alrededor de las nueve de la noche cuando avisaron a los otros compañeros de que no eran capaces de abrir la puerta. Un padre se acercó a buscar a un amigo cerrajero. El dueño del piso vive en Valencia y un empleado suyo acudió con otra llave. En el intervalo se presentó la Policía Nacional, a la que había avisado un vecino. Según este padre, los agentes confirmaron que ese piso estaba ocupado. El dueño decidió viajar a Badajoz y se ha visto desbordado por la situación. Según Miguel Valdés, su hijo tiene en el interior enseres como una almohada, un colchón, un edredón, otro compañero dejó toda la ropa de invierno y un monitor de ordenador y hasta un arcón con comida. Los afectados calculan que los nuevos ocupantes han debido entrar en la segunda quincena de agosto, pues en la primera estuvo dos veces una empresa de desinsectación por la presencia de cucarachas. La Policía Nacional confirmó ayer a este diario que a las 21.00 horas del sábado intervino porque había una vivienda ocupada y se informó a «las partes» de los pasos a seguir: interponer una denuncia y dar cuenta al juzgado para que decida las medidas a llevar a cabo. Los afectados tienen claro que es un allanamiento. Según el padre que ha prestado su testimonio, la policía ha llegado a hablar por teléfono con la persona que ha ocupado el piso, a lo que no da crédito, pues no se pusieron en contacto con el dueño, al que avisaron los inquilinos. A los estudiantes les urgía una solución. El lunes comenzaban las clases y debían buscar rápidamente otro lugar en el que alojarse. Lo han conseguido, ya han alquilado otro piso gracias a la implicación de conocidos que se enteraron de su situación. Dudan de que puedan recuperar sus pertenencias, que dan por perdidas, pero entienden que deben unirse al propietario para reclamar lo que les pertenece. Lo que no tienen claro es el camino a seguir, porque se sienten desprotegidos por la ley.