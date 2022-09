Los 12 escolares de la Soledad de Badajoz vuelven a las clases tras dos días

Después de dos días de faltar a clase en señal de protesta porque el tutor que se les había asignado había tenido «continuas ausencias» el pasado curso, los padres de los doce alumnos de Segundo A del colegio Nuestra Señora de la Soledad que han llevado a cabo esta iniciativa han permitido que los niños accedieran al aula con la finalidad de que no se vea afectado su proceso formativo.

Este martes, sobre las 14.00 horas, se produjo una reunión entre la dirección del centro, el tutor y los padres para tratar el asunto y que cada uno pudiera expresar su punto de vista. En este sentido, Sonia Briones, una de las madres, aseguró que salieron del encuentro «con medidas, no soluciones». La petición de los padres era replantear el puesto porque consideran que debería de ser una persona con una disponibilidad total la que lleve una tutoría, pero las medidas trasladadas han sido una mayor vigilancia (algo que creen injusto para el docente), que haya más control del desarrollo académico y más celeridad para facilitar un sustituto en caso de ausencia.

«Hemos salido con la sensación de que a ninguna de las partes se nos ha escuchado» agregó Briones a la vez que añadió que cree que las medidas no convencen a nadie y no sabe si serán positivas. Además, no pudo avanzar si los padres continuarán con las protestas con carteles a las puertas del centro como han hecho los dos días anteriores.

Por su parte, la Junta de Extremadura indicó que la reunión fue para acercar posturas y lograr un entendimiento entre las partes.