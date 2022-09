El Ayuntamiento de Badajoz destinará fondos para consolidar el puente de Cantillana

La restauración tendrá que esperar porque supone una inversión muy elevada, pero el Ayuntamiento de Badajoz sí tiene previsto reservar fondos en el próximo presupuesto municipal o plan de impulso para consolidar el puente de Cantillana, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Extremadura el pasado mes de junio. «Aunque no sea una actuación definitiva, sí por lo menos de conservación para protegerlo mínimamente hasta que se pueda rehabilitar», aseguró el concejal de Turismo y PatriMonio Histórico, Jaime Mejías, quien reconoció que se trata de un monumento «muy castigado».

Este puente del siglo XVI, que se encuentra sobre el río Gévora, a unos cinco kilómetros de la ciudad, tiene el aspecto característico de este tipo de infraestructura de la Baja Edad Media. Está construido con sillería, mampostería y ladrillo, posee 17 vanos con arcos y bóvedas de medio punto, mide 212 metros de largo, cuatro metros de ancho y su altura máxima es de 9,2 metros. Su construcción se recuerda en dos inscripciones. Las originales se retiraron del puente en 1992 y están bajo custodia en el Museo Arqueológico. Aunque no hay consenso sobre la fecha en la que se levantó, se viene aceptando que las obras terminaron en 1535.

Fue la Asociación Amigos de Badajoz la que en julio de 2020 inició los trámites para que fuera declarado BIC en la categoría de monumento. El colectivo acompañó su solicitud de un extenso informe en el que, entre otros aspectos, se destacaba que en este puente «concurren un sinnúmero de singularidades que lo convierten en una obra ejemplar en si misma y un monumento imprescindible para conocer la historia de Badajoz». En este sentido, lo señalaba como ejemplo de puente renacentista, por su integridad y autenticidad, y recordaba que junto con el Puente de Palmas son las dos mayores infraestructuras civiles acometidas por el Ayuntamiento de Badajoz.

Uno de los objetivos de Amigos de Badajoz en lograr su declaración como Bien de Interés Cultural era que se protegiera y se salvara del progresivo deterioro accediendo a subvenciones para la recuperación de monumentos incluidos en esta categoría. «Si no se actúa, se caerá», advirtió Manuel Cienfuegos, su presidente, quien lamentó que pese a que el pleno acordó en enero de 2019 iniciar los trámites para registrar el puente de Cantillana a su nombre, aún no se haya inmatriculado. Su propiedad no está clara, pues aunque se sabe que lo construyó el ayuntamiento, oficialmente no ostenta su titularidad.

En este sentido, el concejal de Turismo y Patrimonio Histórico aseguró que el ayuntamiento está trabajando para incluir de manera oficial este monumento entre sus bienes. «Ese es el primer paso», dijo Mejías, quien señaló que una vez se incluya en el inventario, se consultará a los expertos sobre las actuaciones que se pueden llevar a cabo para consolidar la estructura, se presupuestará y se licitarán las obras. No obstante, recordó que desde el momento que es un BIC, "cualquier administración puede actuar sobre él".

El presidente de Amigos de Badajoz urgió que se culmine este expediente y no se deje caer en el olvido al puente de Cantillana, incluido desde hace varios en la Lista Roja del Patrimonio de la Asociación Hispania Nostra por el riesgo de derrumbe del arco central y adyacentes. «Hay falta de interés, porque consolidarlo no conlleva una gran inversión», criticó Cienfuegos.

El colectivo también plantea que se actúe en el puente metálico que se construyó en las proximidades del de Cantillana en el siglo XIX, que podría utilizarse como mirador. En este caso, la infraestructura pertenece a la Junta de Extremadura.