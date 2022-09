Tres asociaciones plantean al Ayuntamiento de Badajoz gestionar los nuevos aparcamientos en superficie de Valdepasillas

Tres asociaciones sin ánimo de lucro -el Economato Social, Down Badajoz y la Fundación Soparán de Rieros- han solicitado al Ayuntamiento de Badajoz hacerse cargo de la vigilancia de los nuevos aparcamientos en superficie que se están habilitando en parcelas municipales de Valdepasillas, con el objetivo crear empleo destinado a personas con discapacidad intelectual y enfermedades mentales.

La idea sería firmar un convenio y generar una bolsa de trabajo a través del centro especial de empleo del Economato Social Ciudad de Badajoz (Esciba), que ya proporciona todo el personal a los dos los parkings que explota la Fundación Dolores Bas de la calle Joaquín Costa y que las dos últimas ferias de San Juan se han encargado del control de los aparcamientos en el recinto ferial de Caya (se contrató a más de 30 personas). «Eso ha supuesto una ayuda muy importante, porque, además de cubrir esos puestos, ha permitido generar un ‘colchón’ para afrontar el pago de nóminas en otros proyectos», explica Mercedes Arias, presidenta del Economato Social.

El proyecto se acaba de presentar al equipo de gobierno, por lo que aún no ha habido tiempo suficiente para que lo valore y dé una respuesta. Su propuesta es que de cada uno de los seis aparcamientos se encargara, por turnos, una pareja de empleados: una persona con síndrome de Down y otra con problemas de salud mental. Este equipo de trabajo ya se ha puesto a prueba en los aparcamientos de la Fundación Dolores Bas y el resultado no ha podido ser más satisfactorio. «Es un dúo que funciona genial», asegura Arias. «Las personas con Down son alegres, positivas, entusiastas y logran contagiar a quienes afrontan una enfermedad mental, que a su vez se hacen responsables de estos chicos y amparan a sus compañeros. Esta dicotomía hemos comprobado que es beneficiosa para todos y queremos seguir ampliándola», destaca Arias.

Las asociaciones ha intentado encontrar terrenos para poner en marcha esta iniciativa, pero no los han encontrado. Por eso, ha decidido recurrir al ayuntamiento para que valore la posibilidad de que se encarguen de gestionar estos estacionamientos en suelo municipal. Precisamente por ser de titularidad pública, no plantean que en ningún caso el pago por parte de los usuarios fuera obligatorio, sino que la aportación sería «totalmente voluntaria», recalca la presidenta del Economato Social.

El servicio de Vías y Obras ya ha adecuado durante este verano algunas de las parcelas. La mayoría ya se utilizaban para aparcar, pero se están asfaltando y señalizando con el fin de mejorar la imagen de los terrenos y, al mismo tiempo, optimizar el espacio para generar más plazas.

Los nuevos estacionamientos se ubican en Sinforiano Madroñero, en las parcelas que hay junto a Telepizza, que está en obras ahora, y la de enfrente, que linda con la calle Eladio Salinero de los Santos. También se habilitarán otros en la parcela junto a la subestación eléctrica, en la calle Francisco Guerra; en Juan Simeón Vidarte (en un lateral del Carrefour), donde ya están terminados y funcionando; así como en la calle Jacinta García Hernández, junto a la plaza de La Molineta, que se ha aglomerado; y en Juan Miró, perpendicular a Francisco Guerra. En total son más de 500 plazas y en las obras tienen una inversión de 285.000 euros.

El ayuntamiento tuvo durante años cedidas otras parcelas de titularidad municipal a la Asociación de Desempleados de Badajoz (Adeba) para explotarlas como aparcamientos, pero en marzo de año pasado anuló el convenio por las deudas que arrastraba el colectivo con la Seguridad Social. Mercedes Arias subraya que su propuesta no tiene nada que ver con el sistema de cobro que utilizaba este colectivo, pues en el caso de que se les permitiera gestionar los nuevos estacionamientos, «solo pagará quien quiera por la atención que se le está ofreciendo», insiste.