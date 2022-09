Hallan las constituciones del sínodo de san Juan de Ribera en Badajoz de 1565

El sacerdote diocesano de Mérida-Badajoz y doctor en Pedagogía y Teología Mateo Blanco ha sido el artífice de un hallazgo histórico para comprender la sociedad pacense de mitad del siglo XVI. Se trata del sínodo convocado por san Juan de Ribera en 1565, un documento que recoge más de 60 constituciones sinodales y que, hasta ahora, se pensaba que se había perdido porque no había ningún registro de ello. Tan solo se conocían las 15 constituciones que el teólogo Juan Solano de Figueroa había reflejado en la época a modo de ejemplo.

Blanco explicó a este periódico que el descubrimiento se produjo durante la pandemia, cuando estaba preparando una investigación acerca de la enseñanza secundaria en Badajoz que le llevó a estudiar los sínodos. Empezó por el que convocó san Juan de Ribera al poco de hacerse cargo de la diócesis, con lo que había escrito Solano, en el que reunió a clérigos, párrocos, arcipreste y cabildo de la catedral para saber cuáles eran las inquietudes, problemas y dificultades que había en la institución.

Al no tener muchos datos, buscó información en un sínodo anterior, el convocado por el obispo Alonso Manrique en 1501, vio que había un ejemplar en la biblioteca digital de Castilla-La Mancha y se llevó la sorpresa de que en ese mismo documento estaba el de Juan de Ribera al completo. «Vi como si hubiesen metido unos folios delante, pensé que era las que recogía Solano pero estaban todas constituciones y me llevé una alegría grande», agregó. Así, junto con su compañero Jesús Plano, transcribieron todos los artículos, comprobaron que coincidían con los de Solano de Figueroa y presentaron el trabajo en la revista Pax et Emerita de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.

No conforme con haberlo observado a través de internet, aprovechó un viaje a Toledo, ciudad en la que se ubica el archivo de la región, para verlo en persona porque tenía esa ilusión. Se lo explicó a la dirección del centro, quienes se sorprendieron también porque no tenían conocimiento de ello, y le permitieron ojearlo y tocarlo con mucho protocolo, con guantes, al ser un documento tan antiguo y delicado. «Es una historia muy bonita», declaró.

Blanco manifestó que el sínodo refleja la gran preocupación de san Juan por la formación de los sacerdotes porque muchos no sabían leer bien ni escribir, obliga a que estos expliquen el evangelio, la atención con las personas enfermas, el cuidado que había que tener con los libros, que las ropas para celebrar las misas estuvieran bien preparadas o que los sacerdotes fueran bien vestidos y peinados. «Lo más interesantes es que estas constituciones del sínodo de Badajoz san Juan las llevó al Concilio Compostelano en Salamanca», resaltó. Para el sacerdote este texto tiene ya un valor sentimental.