El Silencio es verde, blanco y negro

«Somos blancos al amanecer en la Alcazaba y verdes en el color de tus ojos que miran enamorados un negro que ya solo es pasado». Con este mensaje remata Julián Monge su mensaje en las redes para felicitar el Día de Extremadura, junto a la imagen de la fachada de El Silencio, el edificio con muros del siglo XVI que regenta como empresario de hostelería, junto a Fran González, desde hace 7 años. Situado en la pacense calle Moreno Zancudo, El Silencio ha logrado convertirse en centro de atención en el Casco Antiguo con sus decorados y homenajes, siempre al día y en perfecto maridaje con su entorno.

«Me gusta acompañar las fiestas de la ciudad, El Silencio se engalana y se pone de extremeña, como yo». Para la foto, Julián se ha colocado un collar y un manto bordado, ambos del traje regional que guarda su familia, que su hermana se ha apresurado a buscar para que no le faltase un detalle. Anoche se fue a dormir a las 3.00 de la madrugada, porque estuvo trabajando. Se ha levantado a las 7.00 de la mañana para montar la decoración, de la que hizo la prueba el día antes, tras retirar la de La Noche en Blanco, que se celebró el sábado, para la que había utilizado 300 metros de tela blanca que envolvieron el edificio.

La nueva decoración de El Silencio reproduce en vertical una gran bandera de Extremadura, con tres paños de 8 metros de telas color verde, blanco y negro y, en el centro, un cuadro de 1.85 metros de la ‘Lupe’ de Javier Fuentes, «que reivindica el poder de la mujer extremeña», a la que pasea por todo el mundo con grandes murales. Monge reconoce que su fachada da mucho juego. «Con lo bonita que es no habría que hacerle nada, pero yo se lo hago porque es una manera de sacar al mundo a través de las redes sociales cómo estamos aquí y divulgar así nuestras tradiciones, porque a mí me gusta lo mío». Su mensaje es optimista: «No estamos mal sino diferentes, tenemos que salir del pasado, estar en el presente y ya veremos qué es el futuro».

No se detiene. La próxima cita es AlMossassa, que conmemora la fundación árabe de la ciudad el último fin de semana de septiembre. «Yo me identifico mucho con esa celebración, es de las fiestas que más me gustan de Badajoz, la gente participa y el Casco Antiguo se llena».

El local de la planta baja de El Silencio tiene apenas 16 metros cuadrados (el restaurante se amplió con Le Salon en otro inmueble próximo). Cualquiera lo diría por lo que da de sí. «Como es tan pequeñito lo puedes maquillar a tu antojo» y le permite adaptar sus productos a cada fiesta. El resultado es que este rincón del Casco Antiguo no se concibe sin El Silencio. «Badajoz nos quiere un montón, los turistas se sientan aquí y les encanta, somos políglotas y siempre tenemos historias que contar», relata su artífice.