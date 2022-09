Las cuatro grandes obras en la red de agua en Badajoz comienzan este mes

La tercera semana de septiembre dará comienzo un proyecto muy importante y esperado en Badajoz como es la renovación de la red de abastecimiento de agua en cuatro puntos de la ciudad. Las zonas sobre las que se actuarán son la calle Enrique Segura Otaño, la avenida de Colón y la calle Cansino Rioboo, la avenida María Auxiliadora y la avenida Ricardo Carapeto. Estos son los cuatro lotes en los que se dividió el contrato y que fueron adjudicados definitivamente el pasada lunes.

El presupuesto que había destinado el ayuntamiento para estos trabajos de mejora era de 2.390.391 euros y finalmente el contrato se ha formalizado por casi 2,12 millones. El lote más importante de los cuatro, según explicó el alcalde, Ignacio Gragera, es el correspondiente al de la barriada de San Roque, adjudicado a la empresa FCC Aqualia por 994.400 euros. La obra ocupará toda la avenida Ricardo Carapeto, 1,5 kilómetros desde el puente de San Roque hasta la confluencia de la rotonda con la BA-20. En esta vía no solo se cambiará las tuberías de agua si no que se aprovechará también para asfaltar y renovar los acerados en las zonas que estén afectadas. «En los últimos meses ha habido unas cuantas roturas que indican que hay que renovar la red entera. Se ha reparado por tramos pero son parches que no solucionan el problema», aseguró Gragera.

La siguiente actuación por importancia es la que se acometerá sobre la avenida María Auxiliadora, desde la fuente de Isabel de Portugal hasta la BA-020, adjudicada a Construcciones Sevilla Nevado por un importe de 703. 232 euros. En este lote, junto con el anterior, el plazo de ejecución es de cinco meses.

Las otras dos obras para renovar la red de abastecimiento de agua, con un plazo de ejecución de tres meses, se llevarán a cabo en la calle Enrique Segura Otaño a cargo de la empresa Cubillana, por una cantidad de 174.927,98 euros, y en la avenida de Colón y la calle Cansino Rioboo por parte de Cacho Nivelaciones y Contratas, con un montante de 246.840 euros. El alcalde informó que, en el caso de estas dos últimas, las intervenciones son más sencillas porque las tuberías van por los laterales de la carretera y no afectan al tráfico.

En cuanto a las obras que durarán cinco meses, Gragera explicó que se debe a que la finalidad es que no se corte el tráfico y que se pueda seguir circulando, motivo por el que no van a ser tan rápidas. «Si se pudiera cerrar la avenida, esa obra se haría en dos meses, pero lógicamente no se puede», destacó. El regidor sabe que este proyecto generará «molestias» pero considera que hay que hacerlo para acabar de una vez con la problemática. En este sentido, pidió paciencia a los ciudadanos. «Hay que entender que al final es beneficioso estar unos meses incómodos y muchos años tranquilos», agregó.

Por otro lado, informó de que los trabajos deberían haber empezado a principios de mes, pero hubo un problema de acopio porque los materiales tardaron un poco en llegar y, por eso, los cuatro se pondrán en marcha en la tercera semana de septiembre. A su juicio, no es la obra que «todo el mundo sueña» pero es seguramente la «más necesaria» de todas en la ciudad.

Este proyecto de renovación de las redes de abastecimiento se licitó el pasado mes de marzo con el objetivo de cambiar los conductos de fibrocemento que ya han superado su vida útil y, por ello, han provocado roturas en los últimos tiempos, por materiales más actuales y modernos como el pvc o el polietileno.