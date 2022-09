"Psicológicamente he quedado destruida, no se me quita de la cabeza la imagen del niño tirado en la carretera, he tenido que darme de baja en mi trabajo, dejar el gimnasio y paralizar mi vida pues no soy capaz ni de dormir". Con estas palabras describe el estado en que se encuentra la conductora del coche que la noche del pasado viernes arrolló en Badajoz a un adolescente de 15 años, cuando atravesaba un paso de cebra sin casco y el semáforo ya se había puesto en verde para los coches. Pocos días después de lo ocurrido, cuando ha sabido que el chico se encuentra en su casa tras ser dado de alta ayer en el Hospital Universitario, la conductora ha querido denunciar el "vacío legal" que existe con el uso de este tipo de vehículos. "No soy juez para juzgar a nadie, solo pido al ayuntamiento que tome medidas para que esto no vuelva a repetirse, puesto que a mí ahora mismo me ha desmoronado la vida".

Sale de la UCI el adolescente que sufrió un accidente en patinete eléctrico en Badajoz El accidente se produjo minutos antes de las 22.00 horas en la avenida Adolfo Díaz Ambrona, en el paso de peatones situado junto al Gran Casino. El chico quedó tendido en el suelo inconsciente. Recuperó la consciencia antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital Universitario, donde en un primer momento ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con traumatismo craneoencefálico. Su pronóstico era reservado. Afortunadamente salió de la UCI al día siguiente y este lunes ya ha salido del hospital. Ante lo ocurrido, la conductora implicada en el accidente ha querido compartir su situación para, según dice, "crear conciencia a todas esas personas que utilizan patinetes eléctricos y a todos los padres que dejan utilizar a sus hijos menores este tipo de vehículos motorizados". Cuenta la joven que la noche del accidente circulaba en su coche y "gracias a dios iba despacio". Acababa de salir de casa y se dirigía a celebrar el cumpleaños de una amiga, cuando un adolescente de 15 años montado en un patín eléctrico "se saltó dos semáforos en rojo, sin casco, sin luces, sin chaleco reflectante y totalmente vestido de negro y me lo llevé por delante". "El niño -describe- quedó tendido en el suelo sangrando por la cabeza, acudieron la ambulancia, la policía y los bomberos". Ahora ya se encuentra en casa y "según me cuenta su familia está bien". Esta conductora no entiende que no existan exigencias para conducir este tipo de vehículos. "No estoy en contra de estos patines, pero el progreso de su uso no va de la mano del vacío legal que permite el ayuntamiento", aduce. Apunta además que cuando ella tenía 15 años tuvo que sacarse un carnet para conducir un ciclomotor, tener seguro y llevar casco. "Creo que para los patines deberían de tener algo así, pues al final alcanzan unos 40 kilómetros por hora y son un peligro", alerta. La joven quiere que su experiencia se difunda "para crear conciencia" y acaba solicitando que "no se dejen este tipo de patines a menores".