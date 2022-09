Cinco barriadas de Badajoz reclaman desde hace años la llegada de un centro cívico a sus respectivas zonas, dotaciones con las que se espera contar en la mayoría de los casos gracias a fondos europeos, pero que sin embargo no acaban de alcanzar el empuje definitivo. Valdepasillas, Cerro de Reyes, Casco Antiguo, Suerte de Saavedra y El Progreso solicitan estos centros cívicos, proyectos comprometidos en algunos casos e incluso presupuestados en otros.

Los centros cívicos no son sedes vecinales, sino espacios gestionados por el ayuntamiento donde los residentes de la barriada, pero también de otras zonas, disponen de instalaciones para las actividades que demanden y sirven además para realizar trámites administrativos de forma más cercana y descentralizada. «En este sentido son muy importantes para los barrios, en el caso de Valdepasillas por su importancia, crecimiento y población», ha explicado el vicepresidente de la asociación vecinal, Anselmo Solana. Este barrio tiene terrenos en el entorno de la plaza de la Molineta con uso para esta dotación, pero hoy se desconoce si las instalaciones se ubicarán finalmente en este espacio.

Lo mismo ocurre en Suerte de Saavedra, dotación en este caso proyectada a través de los fondos europeos de la estrategia Dusi, inversión que los vecinos temen que finalmente no se aproveche debido a las «dudas» del ayuntamiento, según el presidente vecinal, Fernando Gonçalves. No en vano «el proyecto salió a concurso hace meses» y sin embargo no avanza de la forma deseada: «incluso se le ha cambiado el nombre, del centro cívico y deportivo inicialmente indicado a centro de ocio y vecinal previsto ahora».

Una dotación de estas características es también un anhelo en Cerro de Reyes, como ha explicado el presidente de la asociación vecinal, Miguel García Flores, que considera esta reivindicación «clave» para los próximos meses.

En el caso de El Progreso, la solicitud va mucho más allá, pues los vecinos quieren que el centro cívico se ubique en el histórico edificio de la avenida Padre Tacoronte que se pretende rehabilitar, pero no que este inmueble acoja a su vez viviendas sociales temporales de acogida como pretende el ayuntamiento.

En Badajoz funcionan centros cívicos en San Fernando, San Roque, Pardaleras y Santa Marina.