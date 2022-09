El Ayuntamiento de Badajoz decidirá esta semana el nuevo festivo local entre Carnaval o San José

Badajoz tendrá otro día festivo en Carnaval o será el día de San José. Son las dos únicas opciones que el gobierno municipal baraja para el nuevo día festivo local que tiene que señalar en el calendario de 2023. La decisión se adoptará este próximo viernes, en la Junta de Gobierno Local, según ha informado este lunes el alcalde, Ignacio Gragera, de Ciudadanos. Son las dos alternativas con más adeptos entre los grupos políticos municipales y colectivos ciudadanos que se han pronunciado. "Son las dos opciones que más sentido tienen y esta semana lo valoraremos y decidiremos en función de los pros y contras de cada fecha", ha comentado el alcalde. "Intentaremos acertar, como con todo", ha recalcado.

Hasta el momento el grupo municipal socialista no había dado a conocer su preferencia, a la espera de que se convocase con carácter extraordinario la Comisión de Festejos, para consensuar esta decisión. A la vista de que no será así, el portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Ricardo Cabezas, ha avanzado hoy que la propuesta de su grupo es que el festivo local de Badajoz en 2023 sea el lunes de Carnaval.

El ayuntamiento tiene hasta final de año para decidir la fecha, una vez que la Junta de Extremadura ha decidido que el martes de Carnaval sea festivo en toda la región. Este día ya lo era en Badajoz, que debe marcar otro en el calendario, dado que le compete decidir dos fechas locales. La otra es el 24 de junio, en honor a San Juan.

Gragera ha señalado que a la hora de tomar una decisión hay que tener en cuenta "las connotaciones históricas y compromisos que tiene el ayuntamiento" en clara referencia a aquellos que defienden que al menos en 2023 debería ser festivo el Día de Badajoz, en honor a su patrón, San José. En cuanto a que se aproveche para que haya un festivo más en Carnaval, también entiende que puede ser una opción y no tiene por qué coincidir con el lunes, sino llevarlo hasta el segundo fin de semana, dado que en la próxima edición se pretende prolongar la celebración de esta fiesta declarada de Interés Internacional durante diez días. "Tenemos que verlo para que sea algo que venga bien a la mayor parte de la ciudad", ha defendido el alcalde.

"Debemos sopesar pros y contras" de cada opción, ha explicado, pues entiende que si finalmente el ayuntamiento se decanta por un segundo festivo en Carnaval, los colectivos de esta celebración se verían beneficiados, pero también pone sobre la mesa el inconveniente de que si existe un puente de cuatro días, habría gente que se marchará de la ciudad y restaría fuerza al impacto de esta fiesta.

Por otro lado, respecto a celebrar el día de San José (que por cierto en 2023 cae en domingo y habría que pasarlo al lunes 20 de marzo), el alcalde ha recordado que existe un acuerdo oficial por parte del pleno de la corporación que declara el 19 de marzo como Día de Badajoz y "este año, teniendo en cuenta que podemos darle el carácter festivo a esa oficialidad, es uno de los grandísimos candidatos". En este sentido, el alcalde ha apuntado que al celebrarse en marzo no se solapa con otras fiestas. Gragera no sabe si la Junta de Extremadura mantendrá el martes de Carnaval festivo en años venideros y de ser así el ayuntamiento marcará de manera definitiva el segundo festivo local. Si el Gobierno regional cambia de idea, Badajoz debería volver al martes de Carnaval.

Carnaval gana por goleada entre los grupos municipales. Solo el exconcejal de Vox, ahora no adscrito Alejandro Vélez, defiende que sea festivo el 19 de marzo pues fue una propuesta de su exgrupo declararlo Día de Badajoz. Pero Vélez no es miembro de la Junta de Gobierno Local. En cuanto al PP, como adelantó este diario, su postura es que el nuevo festivo refuerce Carnaval, pero no necesariamente el lunes. El concejal popular Eladio Buzo ha matizado esta mañana que las dos fechas que tienen más opciones son factibles y, como el alcalde, ha comentado que ambas conllevan beneficios e inconvenientes. "Es serio y hay que decidirlo con argumentos", ha subrayado. En Carnaval le vendría bien a la fiesta y a la hostelería pero alerta de que si se decide que sea el lunes, puede alentar a la gente de la ciudad a marcharse de puente. Por su parte, marzo es un mes "con 23 días productivos y uno menos no minoran los ingresos a las empresas".

Unidas Podemos, en la oposición, también se posicionó hace días en favor del lunes de Carnaval, en apoyo a la fiesta y en beneficio de la conciliación familiar, dado que el lunes no es lectivo. Hoy lo ha ratificado su portavoz, Erika Cadenas.

El socialista Ricardo Cabezas ha lamentado la "actitud autoritaria" del equipo de gobierno por no convocar una comisión extraordinaria para consensuar "entre todos" el día festivo.