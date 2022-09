La Noche en Blanco de Badajoz supera en público a anteriores ediciones

Era difícil prever qué iba a ocurrir con La Noche en Blanco tras dos años de parón debido a la situación sanitaria, como también es complicado hacer un balance en cifras de cuántas personas recorrieron durante casi seis horas las numerosas actividades que ofrecía. «Como ciudad debemos darnos la enhorabuena de cómo transcurrió la noche y como Concejalía de Cultura estamos felices», ha manifestado este domingo la concejala, Paloma Morcillo, quien detalla que, según los datos de la Policía Local, la afluencia de público ha sido superior a la de las ediciones anteriores (en 2019 se cifró en 100.000 personas). «Había momentos con ríos de gente que quería cultura, la ciudad se desbordó», constató. Todo ello sucedió sin que se produjeran incidentes reseñables la pasada madrugada.

Según los recuentos con los que contaba la concejalía, Santa Catalina fue de los espacios más visitados, con más de 4.500 personas (había música y exposición), así como los Jardines de la Galera, con más de 4.000 visitantes, que descubrieron el edificio de La Galera, recién rehabilitado. Morcillo apuntó que fue uno de los lugares más fotografiados, según se ha comprobado hoy en las redes sociales. En las Casas Consistoriales entraron más de 2.000 personas. Ofrecía una exposición de esculturas del premio Ciudad de Badajoz y se podía subir a la terraza, con unas vistas incomparables. La ermita de la Soledad recibió a 1.247 personas. Hay que tener en cuenta que había visitas guiadas por grupos, como en la iglesia de la Concepción, con 1.500 visitantes. Al Museo del Carnaval (con talleres infantiles y actuación de murgas) acudieron 1.226 interesados en conocerlo. En el edificio del ayuntamiento entraron casi 400 personas en visitas de media hora. Había colas en la catedral, a pesar de que abre los días de culto. La visita incluía el museo y acudieron medio millar de interesados. Morcillo cree que ha influido el éxito de las visitas nocturnas que se han organizado en verano.

FAMILIAS / A la concejala le satisface especialmente la presencia en La Noche en Blanco de familias y de un público que no solo quería ver y conocer sino «participar» y ser protagonista en los escenarios. «La gente tenía muchas ganas», recalca, a pesar de las dudas de cómo se iba a recuperar esta cita. De hecho, el sábado por la mañana ya había personas recorriendo de día los distintos espacios porque sabían que de noche no les daría tiempo. «Muchos iban con el programa y los iban tachando de la lista y otros iban con una programación hecha, sin prisas, porque recorrer todo era imposible». Valora además «la paciencia infinita» de quienes no dudaron en guardar cola. El edificio con más esperas fue el de Telefónica, La Giralda, donde la gente invirtió más de media hora para poder subir porque habitualmente no está abierto. Se exponían teléfonos antiguos con un guía muy entretenido. Incluso hubo colas en tiendas y locales privados que habían organizado actividades. Así ocurrió en la Casa de los Sentidos, en la calle San Juan, que ofreció a sus visitantes un homenaje a la Nuit Blanche de París con música en directo de conocidas melodías del país galo, pintura a tres manos de un rincón de la Ciudad de la Luz, acompañado de un cóctel de champagne y una torrija de foie y mantequilla. Innovación también hubo con un «baile pictórico» en la plaza de Santa María con un panel sobre el suelo que pintaron bailando tango.

Intentar sorprender cada año no es una tarea fácil. Pero la concejala entiende que siempre es posible, con la participación de artistas que nunca han estado antes. De hecho, en esta edición se ha dado oportunidad a muchos jóvenes extremeños que han podido subir a un escenario. «Ha habido grupos que hemos descubierto», como Conreverse, que animó a última hora la plaza de la Soledad y otros de siempre como Los Play Boys, que llenaron la plaza Alta al comenzar la noche. «La gente ha tenido ganas de salir y de disfrutar», insiste Morcillo, que comenta que muchos eran visitantes de fuera. También se ha recuperado la plaza de San Andrés con músicos jóvenes y el Hospital Centro Vivo, que se estrenó en La Noche el Blanco, sirvió de enlace entre San Francisco en San Atón. Paloma Morcillo reconoce que en cada edición hay que innovar y ofrecer nuevas actividades o mostrar lugares como nunca antes se han enseñado. «En Badajoz todavía quedan muchos sitios por descubrir». La concejala apunta como ejemplo el claustro de San Agustín, que mucha gente ha conocido por primera vez. «Había espacios con mucha gracia y los participantes se han implicado mucho, siempre de una edición salen ideas para la siguiente». En la concejalía toman nota.