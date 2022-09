No es la primera vez que lo dicen pero ahora su posicionamiento cobra actualidad tras la nueva polémica abierta por la concesión de medallas al mérito policial de la Policía Local de Badajoz, que el pleno del Ayuntamiento de Badajoz no ha aprobado porque el PSOE votó en contra. El sindicato mayoritario en este cuerpo, Aspolobba, está de acuerdo con que el número de condecoraciones previstas (14 este año) es «excesivo» y contribuye a «devaluar la profesión», por lo que defiende que cada año no deberían ser más de tres. Sin embargo, su presidente, Antonio Manzano, no coincide con los argumentos que en el pleno defendió el concejal socialista Javier Monroy, policía local de profesión. Manzano acusó ayer al PSOE de «mentir» pues, al contrario de lo que señaló Monroy, la junta general de mandos no tiene entre sus capacidades proponer estas medallas, que son competencia de la jefatura. «Estoy de acuerdo con que no se entreguen tantas medallas, pero que se diga la verdad», declaró Manzano.

Por otro lado, en Aspolobba no comparten que no vaya a celebrarse el Día de la Policía Local porque no se entreguen las medallas al mérito policial, pues en este acto anual hay previstas otras distinciones, diplomas y felicitaciones con las que este cuerpo quiere agradecer la labor de colaboradores esenciales. «El día de la policía está por encima de ellos mismos», sostiene Manzano, en referencia a los grupos políticos municipales, a los que reprochó que «no miden lo que dicen y están cegados por la inquina".