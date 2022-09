¿Lunes de Carnaval o San José?

Menos mal que existe un plazo marcado para tomar la decisión antes de final de año, porque el debate podría alargarse, pues no existe unanimidad sobre cuál debería ser el nuevo día festivo local en Badajoz, después de que la Junta de Extremadura haya decidido que en 2023 sea fiesta en toda la región el martes de Carnaval, que ya lo era en la capital pacense. Entre las propuestas que ayer puso sobre la mesa el alcalde pacense, Ignacio Gragera, cobran fuerza dos: el lunes de Carnaval y el 19 de marzo, en honor al patrón de la ciudad, San José. Gragera también mencionó el 16 de septiembre, por la Virgen de la Soledad, y la Virgen de Bótoa, que se celebra el primer domingo de mayo. A Badajoz le corresponden dos festivos locales. El otro es por San Juan, el 24 de junio.

En el grupo municipal del PP (que gobierna en coalición con Cs y el exconcejal de Vox Alejandro Vélez), lo tienen casi claro: quieren que el nuevo día festivo esté «en el entorno del Carnaval», aunque no necesariamente debería ser el lunes. El portavoz popular en el ayuntamiento y coordinador local del partido, Antonio Cavacasillas, defiende esta propuesta porque la idea es que la próxima edición del Carnaval, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, durará 10 días y un festivo más sería muy valorado por los colectivos implicados. Podría ser incluso ser un día de la semana anterior.

De la misma opinión, aunque más concreta, son en el grupo municipal de Unidas Podemos, cuya portavoz, Erika Cadenas, se decanta por el lunes de Carnaval como fiesta local. Aduce que las fechas de la Virgen de la Soledad y de San José son «festividades puramente religiosas, en las que no tenemos por qué sentirnos identificados todos los pacenses y hay que buscar un día en el que se reflejen todos los vecinos de Badajoz o por lo menos la gran mayoría». Además, recalca que el Carnaval es la fiesta más significativa de la ciudad, ahora de Interés Internacional y esta fecha interesa a los carnavaleros y también a los que no lo son, pues ese lunes los niños no tienen colegio «y vendrá muy bien para la conciliación». Cadenas confía en que sea la que decida el ayuntamiento.

No será así si depende del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, que tiene clara que su opción es recuperar el 19 de marzo, por el patrón de Badajoz, San José. Vélez defiende que la Soledad tiene festivo el Jueves Santo, porque procesiona, y la Virgen de Bótoa se celebra un domingo, mientras que si se decide el lunes de carnaval podría no ser conveniente un puente tan largo para la ciudad y cita el comercio. Recuerda además que el 19 de marzo es el «día oficial» de Badajoz a propuesta de su grupo cuando pertenecía a Vox. También la Asociación Cívica y Amigos de Badajoz se decantan por celebrar el patrón. Fran Gil, de la Cívica, entiende que elegir el lunes de Carnaval sería «perder un festivo» pues al ser fiesta el martes para toda la región, la tarde anterior acudirán a Badajoz visitantes de toda Extremadura. Gil pone además sobre la mesa los motivos históricos para elegir el 19 de marzo, día en que Alfonso IX entró en Badajoz, «una fecha reseñable por nuestra cultura judeocristiana». Manuel Cienfuegos, de Amigos de Badajoz, incide sobre todo en que San José es el patrón de Badajoz. «En todos los pueblos el patrón tiene su fiesta», recalca, sin vincularla a la toma de Badajoz «que son historias añadidas».

Los socialistas son los únicos que no avanzan ninguna opción. Su propuesta pasa por que se convoque cuanto antes una comisión extraordinaria de Festejos para consensuar el festivo local. «No queremos imposiciones», señala el portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Ricardo Cabezas.

Está por ver. Cavacasillas ha dejado claro que la decisión de los festivos locales compete al equipo de gobierno, sin detrimento de que se escuchen propuestas de otros grupos municipales. Porque las hay.