La Policía Local de Badajoz celebrará su onomástica el próximo 15 de septiembre, pero con un acto más reducido al habitual, según ha comentado esta mañana el alcalde, Ignacio Gragera, tras la celebración del pleno extraordinario y urgente que se ha celebrado hoy el ayuntamiento, cuyo orden del día incluía la aprobación de la propuesta para la concesión de Medallas al Mérito Policial a funcionarios del cuerpo de la Policía Local, que ya se intentó sacar adelante en julio pero la oposición municipal y el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, votaron en contra de la urgencia. Hoy ha sido el grupo socialista el que ha impedido la aprobación, que requiere la mayoría absoluta. No habrá medallas al mérito policial para los Policías Locales de Badajoz en la celebración de su día. Sí para otras personas a las que la Policía Local reconoce la colaboración con el cuerpo policial. El PSOE ha votado en contra y Unidas Podemos se ha abstenido. Como en el grupo popular sigue vacío el asiento de la exconcejala María José Solana, los votos del PP con Cs y Vélez (esta vez sí ha dado su voto a favor) no han sido suficientes.

La propuesta incluye la concesión de 15 medallas a policías locales de las que, según el concejal socialista Javier Monroy (que es policía local de profesión), solo cuatro están justificadas. Las demás son, según ha dicho, "para pagar favores particulares". Monroy ha llegado a poner en duda que el Día de la Policía Local vaya a celebrarse el 15 de septiembre, pues corren rumores en la jefatura de que se retrasará a octubre. El concejal ha dejado claro que su grupo quiere que se reconozca la labor de los funcionarios policiales. "El problema es que se premia a gente que no ha hecho absolutamente nada", ha comentado. Según ha explicado, el 15 de julio se reunió la junta de mandos, de la que parte la propuesta de reconocimientos, integrada por "siete y ocho miembros", cuando según el reglamento que regula la concesión de reconocimientos, es a la junta general de mandos, con un veintena de integrantes, a la que compete esta decisión. Monroy ha asegurado que ayer había mandos que desconocían el listado de premiados. Méritos // El socialista ha lamentado además que de las 7 clases de distinciones que contempla el reglamento, solo se conceda la máxima, que es esta medalla. La propuesta de la junta de mandos incluye además otra para el superintendente, Rubén Muñoz. En cuanto a su justificación, ha detallado que el artículo 104 del reglamento establece los méritos que se deben cumplir y, según su análisis, 7 de las medallas propuestas no son por actos meritorios y se justifican "por una trayectoria profesional intachable" sin ninguna distinción específica. Otras medallas son propuestas del mando inmediato por intervenciones que merecen una felicitación pública, pero finalmente se les conceden medallas. Las 4 distinciones que en opinión del PSOE son merecidas son para policías que intervinieron en una operación de aprehensión de droga y otros dos que salvaron a una mujer que se precipitó al Guadiana. Para los socialistas la entrega de estas distinciones parece "un mercadeo y un intercambio de chapas" y ha pedido que se voten por separado. Con todo ello, el PSOE ha defendido que se premie a los policías "pero a los que se lo merecen". También la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha reclamado que la propuesta se posponga y se vote por separado y ha tachado de "preocupante" que hubiese mandos que no conociesen la relación de reconocimientos, así como que no se cumplan los requisitos que establece el reglamento. A este respecto, Monroy ha reiterado que si el equipo de gobierno no está de acuerdo con la normativa, que la cambie. Aun ausente, la exconcejala de la Policía Local, María José Solana, ha estado presente en el debate cuando el concejal socialista ha mencionado cuál ha sido su final (Solana renunció a la concejalía el 12 de agosto después de que el alcalde la dejase sin funciones). "Miren lo que le pasó a su compañera por firmar tantos papeles", ha apuntado Monroy. Por su parte, el alcalde ha señalado que si los socialistas dudan de la legalidad en la concesión de las medallas "ya saben lo que hay" y les ha reprochado los "continuos ataques" a las decisiones que se toman, que van en perjuicio de los policías. Visiblemente molesto, Gragera ha criticado que se viertan "sombras de sospecha" y ha defendido que no se pueden votar por separado porque el expediente es único. Tras el pleno, ha recordado a la prensa que en las ediciones anteriores de la celebración del Día de la Policía Local, nunca el PSOE se había opuesto al mecanismo de concesión de estos reconocimientos. Todo esto ha ocurrido la misma mañana en la que se reúne la Junta Local de Seguridad para organizar el operativo de la Noche en Blanco, que se celebra este sábado, 3 de septiembre, y para la que el sindicato Aspolobba ya ha anunciado que no habrá policías que realicen voluntariamente servicios extraordinarios. En el pleno de hoy también se ha dado cuenta de la renuncia a la concejalía de la popular María José Solana a la que el alcalde, de Cs, ha reconocido "su labor de tantos años" al servicio de la ciudad. Su vacante la ocupará su compañero de filas Francisco Javier Pizarro, previsiblemente en el pleno ordinario del 26 de septiembre. Está por ver cómo será el nuevo reparto de delegaciones. El PP aún lo está dilucidando y esperará a la toma de posesión de Pizarro, según ha comentado tras la sesión plenaria el portavoz popular, Antonio Cavacasillas. Solana llevaba la Policía Local, delegación que ha asumido provisionalmente el alcalde, cuya intención no es quedarse con esta responsabilidad de manera permanente. La exconcejala popular también se encargaba de Inspección de Aguas y Compras y Contrataciones. Además, Ferias y Fiestas sigue en manos del popular Francisco Javier Gutiérrez y está previsto que vuelva a Lara Montero de Espinosa, de Ciudadanos, que ha estado de baja por maternidad pero ya se ha incorporado a las labores municipales.