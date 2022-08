Vecinos de Tulio en Badajoz: "Vamos a tener fibra óptica pero no agua potable"

"Vamos a tener fibra óptica pero no agua potable». Los vecinos de la barriada de Tulio, también conocida como Fuentecaballero, tiran de ironía para denunciar, una vez más, la situación «tercermundista» en la que viven 60 familias, que carecen se infraestructuras tan básicas como las redes de abastecimiento y saneamiento. A la entrada del barrio ya se ha construido una arqueta general y se pueden ver los cables preparados para desplegar la fibra óptica en esta zona , pero siguen sin saber cuándo saldrá de sus grifos agua potable. Hace 30 años que esperan. Beben agua embotellada y se abastecen de un pozo comunitario, cuya agua, una vez analizada, ni siquiera se aconseja para ducharse o lavar los platos por las bacterias que contiene.

«Vamos a llegar hasta el final, porque no tenemos nada que perder en esta situación penosa», advierte el presidente de la comunidad de vecinos, Antonio Rosario, que está dispuesto a llegar hasta las instituciones europeas para denunciar «el abandono» al que están sometidos.

Es precisamente a Europa es a donde ha recurrido el Ayuntamiento de Badajoz para tratar de obtener financiación con la que sufragar la urbanización de esta barriada, surgida hace tres décadas . La inversión estimada para esta actuación es de 1.250.000 euros, pero, de momento, según el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, no se ha puesto en marcha ninguna línea de fondos de rescate en la que encaje este proyecto. Además de la urbanización de Tulio, el ayuntamiento ha presentado otras propuestas a los fondos Next Generation para mejorar la accesibilidad de Santa Engracia y el Casco Antiguo, para las que tampoco hay dinero por ahora.

La diferencia es que en estas dos últimas barriadas las actuaciones se realizarán en suelo público, por lo que si no llegan partidas de Europa, se pueden buscar otras vías de financiación. Sin embargo, en el caso de Tulio el suelo es privado y no se puede actuar, «por ley», con fondos municipales: o llega inversión europea para la urbanización o la tienen que costear los propietarios. En este segundo caso, el consistorio podría asumir la gestión pública de la actuación, como ya se ha hecho en otras zonas de la ciudad como la urbanización de los terrenos junto al hornabeque de Puerta de Palmas, pero serían los vecinos los que tendrían que pagarla.

Sin una de estas opciones, según reconoce Urueña, será «muy complicado» encontrar una solución para que el agua potable llegue a Fuentecaballero.

Las viviendas de Tulio se levantan sobre suelo urbano no consolidado de titularidad privada y necesitan un programa de ejecución, con un proyecto de urbanización y de reparcelación con cesiones de viales para pasar a suelo urbano. Los vecinos no pueden asumir esta inversión por su cuenta y lamentan que hayan pasado 30 años sin que el ayuntamiento se haya implicado en buscar una solución, como sí ha hecho, según aseguran, en otras barriadas. «Si no hubiera precedentes, pero es que existen dos muy claros: La Banasta y El Cerro de San Miguel», insistió Rosario, quien criticó que no se haya optado durante este tiempo a otras convocatorias de fondos europeos para hacer lo mismo en Tulio.

«Estamos cansados de excusas», dice el presidente vecinal, quien asegura que se sienten «engañados» y «abandonados», pese a que abonan el IBI como cualquier ciudadano. «De aquí salen 30.000 euros al año, ¿a dónde van?», preguntó Rosario. Los vecinos han solicitado una reunión con el alcalde, Ignacio Gragera, para saber si van a llegar los fondos europeos o qué otros planes tienen, e insisten en que se movilizarán si no se actúa para acabar con su precaria situación. «A peor no puede ir esto», aseguran.

El pozo se 'salva' del corte de luz

Mientras esperan que el ayuntamiento mueva ficha, los residentes de Tulio han cerrado otro frente que tenían abierto. «Ya se ha saldado la deuda con Endesa y los vecinos hemos llegado a un consenso para que hay un remanente y esto no vuelva a suceder». Lo dice aliviado el presidente los vecinos, que han estado a punto de quedarse sin el agua del pozo comunitario del que se abastecen por el impago de unos 540 euros (inicialmente se cuantificó en 675 euros, pero se había duplicado un recibo) a la compañía eléctrica. La cantidad corresponde al consumo de electricidad del sistema de bombeo de la poza desde el que se distribuye el agua (no potable) a las viviendas de 60 familias.

Como ya informó este diario, había 28 propietarios que no habían cumplido con sus cuotas y Endesa les dio un ultimátum: abonaban la deuda o el 7 de septiembre se cortaría el suministro eléctrico al pozo. Los vecinos convocaron una reunión urgente: si se pagaba, todos se quedaban sin agua. La advertencia surtió efecto, las cuotas se pusieron al corriente y han acordado abonar 30 euros cada seis meses para cubrir la deuda y hacer frente a los recibos que vengan en el futuro. Dos vecinos de cada calle se encargarán del cobro (tiene que pagar 60 euros anuales por propiedad, pero han decidido fraccionarlo en dos pagos al año).

Ante el problema surgido, los vecinos trataron de encontrar una solución con la compañía eléctrica, incluso a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), pero desde Endesa les informaron de que al tratarse de una comunidad de propietarios, y no de un caso particular, la única forma de impedir la suspensión del suministro era abonar la deuda contraída.

Tras el conflicto surgido Antonio Rosario y el resto de miembros de la junta directiva presentaron su renuncia, aunque, a la vista de que no hay personas que les den el relevo, han decidido mantenerse en sus cargos hasta que tengan sustitutos. Una de las opciones que plantearon era contratar a un administrador de fincas para que asumiera las gestiones de la comunidad de vecinos, pero el coste que eso supone representa otro desembolso para las familias y muchas de ellas atraviesan una situación económica delicada, por lo que, de momento, esta idea se ha quedado sobre la mesa.