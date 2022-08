Los vecinos de Cerro de Reyes en Badajoz reclaman un centro cívico

Dentro de las muchas actuaciones que requiere la barriada pacense de Cerro de Reyes para la mejora de la zona, hay una que destaca por encima de las otras como es la creación de un centro cívico. El presidente de la asociación de vecinos, Miguel García, aseguró que ya le trasladaron la petición al ayuntamiento hace un año y que el próximo mes de septiembre se lo recordarán ya que consideran que pueden ser unas instalaciones importantes en las que aunar la sede vecinal, el hogar del pensionista y la biblioteca.

La relevancia de este centro cívico se fundamenta en el estado en el que se encuentran los servicios que se quieren implantar en él. Por ejemplo, García afirmó que muchas de las actividades de la asociación no las puede llevar a cabo porque no tienen espacio y no disponen de otros locales para desarrollarlas. Asimismo, necesitan que se arreglen algunas cosas, un caso parecido al del hogar del pensionista, que está en un espacio muy anticuado y, por ello, pidió que se le preste atención. Junto a ellos estaría la biblioteca, lo cual ayudaría a que no permaneciera cerrada en verano, situación que también reclamaron hace un par de semanas.

El lugar que se tiene pensado para hacer el edificio es el solar que está pegado al colegio público, en la calle Manuel Pacheco, que es donde se ubicaba antiguamente las instalaciones del colegio infantil. «Es un sitio idóneo porque hay espacio suficiente, esta al lado del colegio y se podría edificar directamente», recalcó.

Pero además del centro cívico o la apertura de la biblioteca en el periodo estival, la necesidad de mejoras en la barriada es evidente y, por este motivo, el presidente vecinal solicitó arreglar las calles y los acerados porque hay muchas personas mayores a las que les cuesta andar por ahí y corren se arriesgan a sufrir caídas.

La poda de los árboles es otro de los puntos a tener en cuenta, tanto en la parte vieja como en la nueva, puesto que las ramas entran en las casas y hay bastantes vecinos que se quejan de ello. En este sentido, expresó que se han hecho los escritos correspondientes al ayuntamiento y que llevan tiempo esperando a que lleven a cabo las actuaciones.

Una reivindicación recurrente también es la terminación de las obras de los vestuarios del remodelado campo de fútbol, un proyecto que se espera que concluya desde hace dos años. «Los niños y jóvenes tienen que ir vestidos de casa y no se pueden duchar cuando acaban de entrenar», agregó.

García pidió que los políticos no vayan cada cuatro años para prometer iniciativas para que luego se olviden y no hagan nada. A pesar de ello, confirmó que el pasado mes de mayo se reunieron con los concejales de Participación Ciudadana, Juan Pérez, y de Coordinación de Barrios, Eladio Buzo, que les transmitieron que se iban a hacer cosas. «No estamos contentos del todo pero al menos vemos que hay mejoras en algunos aspectos», señaló. Un ejemplo de ello es el arreglo del templete del parque que hay en las traseras de la parroquia Jesús Obrero, el cual llevaban reclamando desde 2011 porque se había caído, el año pasado volvieron a recordarlo y ya se ha recuperado.

Para García, una de las cuentas pendientes en la barriada son las zonas ajardinadas y los juegos infantiles. Respecto a esto último, el único que había, en la plaza Juan Ramón Jiménez, se quitó hace un año y en el paseo de la Radio tampoco hay ninguno. En cuanto a los espacios verdes, considera que necesitan mantenimiento. Por esta razón , dijo que los solares de las casas que se llevó la riada se podían emplear para crear zonas de ocio y que «se vea bonito».