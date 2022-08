SOS Casco Antiguo cesa su actividad tras 5 años de lucha en Badajoz

El cine de verano en el parque de La Legión durante este mes de agosto, que concluyó el pasado sábado, fue la última de las actividades que ha llevado a cabo SOS Casco Antiguo, justo cuando iban a cumplir, el próximo mes, seis años desde su nacimiento.

«Todo tiene un límite, estamos agotados, cansados, y aparecimos con la vocación de desaparecer cuanto antes, no de perpetuarnos, porque el barrio estaba en una situación de emergencia», explicó a este periódico el presidente Luis Pacheco. Así, indicó que antes los políticos se felicitaban por lo bien que lo hacían en la zona cuando la vivencia y lo que padecían los vecinos y ciudadanos era todo lo contrario. Por aquel entonces tampoco se sentían representados por la asociación de vecinos.

El grupo de trabajo de la plataforma se ha quitado tiempo de sus trabajos familias y descanso con la finalidad de que las condiciones del Casco Antiguo mejoraran. Continuamente les llegan a los teléfonos y redes sociales mensajes, críticas, fotos, propuestas e ideas a las que tratan de dar forma estudiándose las normativas, ordenanzas y leyes y reuniéndose con los responsables municipales.

En este sentido, Pacheco aseguró que han participado en muchas de las mejoras para el barrio y las que están por llegar en 2023 como el consorcio, las plataformas únicas, el centro de salud, la escuela de artes y oficios, las cámaras de videovigilancia o el retorno de la comisaría de policía a la calle Montesinos. «Hemos llegado hasta donde hemos podido y creemos que vamos a dejar un buen legado», reconoció.

El tener que «pelearse» con la corporación municipal tantos años para arreglar la única fuente de agua potable de la Alcazaba, para poner en pie el banco de San Andrés, por los parkings o por el quiosco y el parque infantil de La Legión ha provocado el agotamiento de esta agrupación vecinal. Pero no ha sido lo único. «Ahora viene un momento muy malo, que ya lo sufrimos una vez, con las elecciones», informó. Una época en la que se multiplican los anuncios, arrecian las críticas y todo se llena de humo. Ellos no van a ser partícipes de esta campaña en la que los partidos «utilizan» a los ciudadanos y las asociaciones para sus luchas por alcanzar el poder porque consideran que los baches, los árboles y las fuentes no tienen siglas.

Para Pacheco ha sido una experiencia «maravillosa y muy gratificante» el poder hacer cosas por los vecinos y dar soluciones. En una nota emitida ayer, se despidió animando a los vecinos a que sean críticos, constructivos y constantes.