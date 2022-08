El barrio pacense de San Roque impulsará el comercio online con una nueva plataforma

El comercio online es una realidad desde años que en la época de la pandemia ha tenido su mayor auge y ha propiciado que las personas le hayan perdido un poco el miedo a comprar por internet. El Centro Comercial Abierto (CCA) de San Roque no va a desaprovechar las ventajas de este espacio virtual y desde hace tiempo trabajan para crear una plataforma de venta online en la que se puedan ofertar los diferentes productos y servicios de las empresas que están en la barriada. Esto será una realidad en otoño ya que tan solo faltan arreglar unos papeles en la asesoría.

El presidente del CCA, Alberto Caballero, aseguró que todos los comercios y las empresas que estén asociadas tienen derecho y pueden estar perfectamente en esta plataforma. En este sentido, detalló que hay algunas más grandes a las que no les conviene pero confía en que la mayoría, de los más de 50 que conforman el centro comercial, se unan a esta iniciativa y colaboren. Hay establecimientos que tienen sus propias páginas web o utilizan las redes sociales para dar a conocer sus productos o servicios. Sin embargo, Caballero aseguró que esto no llega para ser una competencia si no para ser algo complementario.

Con la infraestructura ya hecha, solo a falta de los últimos trámites para que se ponga en funcionamiento, la idea es que sea un espacio donde se puedan ubicar más fácilmente, y también hacer más visibles, a los locales comerciales de San Roque, así como agrupar las informaciones de cada uno con sus direcciones web enlazadas. «Lo que se trata es de conseguir ventas, conseguir público de cualquier manera», resaltó.

El objetivo principal es incentivar las compras en este centro comercial para ayudar, sobre todo, a los más pequeños, porque muchos de ellos pertenecen al serctor servicios, tales como panaderías o fruterías. Algunos tienen la capacidad para poder enviar los pedidos que les hacen a domicilio, si embargo hay otros muchos que no y esto supondría un impulso para sus negocios. Por eso, desde la asociación, según contó el presidente, barajan la posibilidad de que se puedan encargar ellos de los repartos pero, a su vez, están hablando con compañías de transporte para externalizar el servicio. «Sería como un pequeño Amazon pero para nosotros», manifestó.

Asimismo, por la compra de los productos los clientes podrán obtener y acumular puntos que luego podrán canjear por más artículos o alimentos, por entradas de cine o podrán participar en sorteos, aunque no está claro aún.

San Roque es un barrio que tiene mucha vida y mercado al que la gente, no solo de Badajoz, va a comprar. Así, hay muchos clientes procedentes de Portugal y también de los pueblos más cercanos que conocen las tiendas de siempre y que no dudarían en hacer los pedidos online para que se los llevaran a casa. «Podemos alcanzar más mercado y no solo la ciudad, si no también en Portugal. Ese negocio online de cercanía, de kilómetro cero, yo creo que se puede dar y bastante bien, indicó el presidente.

Además, la iniciativa cuenta con el visto bueno del ayuntamiento, que ayudará en la inversión necesaria.

Caballero afirmó que hoy en día hay que luchar porque hay mucha competitividad y los espacios físicos están mermados por las ventas online, es algo que, a su juicio, se aprecia y siempre está el pensamiento de que podría ir mejor. A pesar de ello, esperaban una caída mayor durante este periodo estival y se han llevado una grata sorpresa porque no ha pasado así y la gente sigue comprando. «El negocio y la tienda cercana de san roque seguirá existiendo siempre porque es un barrio que tiene de todo y hay bastantes sectores», expresó. También dijo que es bueno innovar, hacer osas nuevas para que se les conozca y por eso buscan otras soluciones que conlleven un aumento de las ventas.

Entre las empresas que formarán parte de esta plataforma está Charcutería y Carnicería J. Urbano. Su propietario, Jesús Urbano, indicó que tiene su propia página web y desde un primer momento consideró que esto es una buena idea que le servirá como complemento para su negocio y tratar de llegar a más gente, por ejemplo al país vecino. «Es una manera de llegar a las casas porque cada vez más la gente prefiere realizar las compras online».

Silvia Moruno, de Librería Ibérica, destacó que está «genial» impulsar el comercio en San Roque para las pequeñas tiendas. A ella le está costando poner en marcha una página web porque no tiene tiempo y esto le ayudaría para vender los libros y los objetos de regalo que oferta.

Para Curro Conchudo, de Telefonía San Roque, la asociación siempre está muy activa con actividades para promover el comercio y esto es un ejemplo más con una buena idea. H