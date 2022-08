Un aspersor del parque de San Fernando de Badajoz riega la acera y los coches desde hace dos meses

Uno de los aspersores del parque de San Fernando de Badajoz está estropeado desde la pasada Feria de San Juan y lleva regando cada día la acera y los coches que se encuentran al lado durante todo este tiempo. Según ha denunciado Caridad Jorge, ha hablado con el ayuntamiento, con la Policía Local y hasta con el concejal de Parques y Jardines, Jesús Coslado, y todavía no se ha solucionado la avería, por lo que sigue echando el agua donde no corresponde. La vecina de la barriada ha manifestado que también lo ha publicado por las redes sociales porque ya no sabía qué hacer ni a quién dirigirse.

En un vídeo grabado por ella misma se puede apreciar como el agua sale disparada con tanta potencia que hace que llegue hasta la altura de la farola y vierta el agua en sentido contrario al césped del parque. «Con la sequía que hay en Badajoz y es un chorro de agua que está conectado a los aspersores de riego pero que, en vez de regar el jardín, está estropeado y lo que riega es la acera y los coches que están al lado aparcados», ha reiterado. Este aspersor echa el agua durante varias horas todos las noches mientras que está encendido el mecanismo. Jorge ha mostrado su descontento por los dos meses que lleva en esta situación con la escasez de agua que hay y el desperdicio tan grande que supone. «Estoy cansada de hablarlo con todo el mundo y en el ayuntamiento no me hacen ni caso», ha indicado. En este sentido, el alcalde, Ignacio Gragera, ha asegurado esta mañana que trasladaría la queja a la Concejalía de Medioambiente, Parques y Jardines para que, si no se ha arreglado, que se actúe con la mayor brevedad posible. «Dos meses un arreglo me parece mucho y, si es así, lo intentaremos solucionar cuanto antes», ha resaltado.