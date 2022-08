Vecinos del Casco Antiguo de Badajoz apoyan que se abran nuevos bares en el barrio

Para la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, el decreto de medidas provisionales que reduce el espacio delimitado como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) y permite la creación de negocios de restauración servirá para renovar y revitalizar el barrio con una oferta hostelera de calidad y amplia. «Es algo que nos beneficia a todos», aseguró este martes el presidente Javier Fuentes, que considera que va a ser un motor económico, que ayudará a atraer al turismo y que también posibilitará puestos de trabajo a personas que, de otra manera, no accederían al mercado laboral.

Fuentes recalcó que apoyan la iniciativa y piensa que las asociaciones Extremeña contra el Ruido y contra el Ruido Espantaperros de Badajoz «no actúan ni lealtad» a la barriada después de que hayan recurrido el mencionado decreto por incumplir la legalidad vigente. Según el presidente vecinal, las partes implicadas deberían acordar unas bases para otorgar las nuevas licencias. «Que haya que poner algunas normas de comportamiento, algunos horarios o algunos requisitos para dar las licencias es otra cuestión. Y hay que vigilar que se cumplan esas normas», reiteró.

A su juicio, el crecimiento y el futuro del Casco Antiguo pasa por la eliminación de la zona saturada de ruidos, por buscar nuevas vías económicas y de negocio y no prohibir la instalación de bares porque uno haga ruido, algo que le parece «una locura y un disparate·». En este sentido, confirmó que hay muchas empresas interesadas en instalarse en la zona, tanto de comida rápida como restaurantes gourmet o salas concierto.

Fuentes recordó que la normativa anterior no permitía nada e indicó que se llegó a plantear que, si un negocio cerraba, no se renovara la licencia, lo que llevaría a que en diez años no hubiera ningún local de hostelería en el barrio. «Son tiempos difíciles y todo lo que sea actividad económica tiene que salir adelante. Reglada, con límite horario de apertura e insonorizado, pero que se permita», destacó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz (AECAB), Emilio Vahí, aclaró que si se hace de una forma racional y se cumple con las normas no hay ningún problema. Ellos ven con buenos ojos que se puedan crear nuevos locales pero reivindicó que se arreglen las infraestructuras y haya un mantenimiento de las mismas para que sea atractivo para los empresarios. «Esto está abandonado, es imposible que vengan emprendedores salvo que sean muy valientes», concluyó.

Otro punto de vista es el que mostró el presidente de SOS Casco Antiguo, Luis Pacheco, que por un lado entiende a los vecinos afectados por el ruido y por el otro comprende a aquellos que quieren el desarrollo de la zona, sobre todo en los espacios marginales que necesitan de proyectos empresariales para que los edificios no se queden abandonados. «Hay una cosa que está clara, a las personas que están afectadas por ruido y está demostrado mediante mediciones les ampara la ley», especificó.

Este problema es uno de los motivos por lo que abandonaron la mesa del ruido, en la que se me tieron con la finalidad de mediar y evitar que esto terminara en un proceso judicial, como anunció Espantaperros, algo «imposible con unas posturas tan inflexibles». Además dijo rotundamente que el ayuntamiento ha puesto muy poco de su parte por llegar a una conciliación y reclamó que haya preparadas otras medidas en caso de que se tumbe el nuevo decreto. «Si llega una sentencia judicial y dice que en toda la zona saturada de ruido se cierra será la puntilla del barrio porque no hay plan b», resaltó.

Para Pacheco «todo es una guerra», desde las placas solares, los aparcamientos, los jardines o las fuentes. Por ello pidió que los esfuerzos por parte de toda la corporación municipal deberían ser más intensos y pensar que el Casco Antiguo necesita un empuje.