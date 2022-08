El Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz echará a andar antes de finales de año

Los trámites se están prolongando más de lo deseado, pero no está bloqueado y se sigue avanzando para que sea una realidad cuanto antes. Es lo que el Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura aseguran sobre el proceso de constitución del Consorcio del Casco Antiguo, que se inició a principios de este año. En estos momentos, se está trabajando en los textos de los estatutos que regirán su funcionamiento y del convenio entre las tres administraciones que lo integrarán; la local, la regional y la diputación pacense.

El concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías, confió ayer en que el próximo mes de septiembre esté lista toda la documentación, para que el convenio y los estatutos sean llevados para su aprobación, primero, a los plenos del ayuntamiento y de la institución provincial , y después, al Consejo de Gobierno de la Junta. El siguiente paso será la firma a tres bandas. Mejías señaló que, si todo sale según lo previsto, el consorcio echará a andar antes de que acabe el año.

En enero de este año se hizo público el convenio que la Junta había remitido al ayuntamiento y a la diputación para su aprobación, junto a los estatutos de este futuro consorcio. En los documentos figuraba que el presupuesto previsto para 2022 era de un millón de euros: la Junta aportaría 583.000 euros, el consistorio pacense 400.000 y la institución provincial, 17.000 euros.

Este verano, las asociaciones Amigos de Badajoz, la Cívica, de vecinos y SOS Casco Antiguo ya levantaron la voz para urgir su puesta en marcha y lamentar que la iniciativa se encontraba en una situación «de bloqueo», pues en seis meses no se habían producido avances.

Sin embargo, el ayuntamiento y la Junta defienden que durante estos meses no se ha dejado de trabajar. En este sentido, Mejías explicó que, una vez alcanzado el acuerdo político para ponerlo en marcha, son los técnicos de las tres administraciones los que se están encargado del «encaje orgánico y legislativo» del convenio y los estatutos. Se trata, según reconoció, de un proceso «bastante más complejo» de lo que podía pensarse inicialmente. «Hay documentación y detalles que hay que pulir y en eso es en lo que se está trabajando desde principios de este año», señaló.

El concejal explicó que su papel está siendo el de «centralizar» la información de las tres administraciones, pero insistió en que ahora el procedimiento no se mueve en el ámbito político, sino en el técnico, pues hay que cerrar aspectos relacionados con las cuantías de los gastos estructurales, del fondo patrimonial, las asignaciones específicas o las adscripciones de los trabajadores (se prevé que cuente con 5 pero hay que determinar con qué administración será la relación contractual de cada uno). Esto, según dijo, no resulta fácil, pues cada cambio o aportación de una de las administraciones debe ser revisada y aceptada por las otras, lo que hace que los plazos se demoren más de lo previsto.

También desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública reafirmaron «el compromiso claro» de la Junta con el Consorcio del Casco Antiguo, como evidencia, según señalaron, «las sucesivas reuniones que han celebrado todas las partes para su impulso y constitución». En este sentido, las mismas fuentes explicaron que, tras remitir un primer texto enero de 2022 al ayuntamiento para que realizara sus aportaciones, la respuesta la recibió el pasado julio, por lo que ese mismo mes volvió a enviar un nuevo borrador del convenio y los estatutos al consistorio pacense.

También, de forma paralela, se está buscando sede al futuro consorcio. Está claro que se ubicará en el Casco Antiguo y se barajan dos edificios públicos, uno de la Junta y otro del ayuntamiento, que no tienen uso o es escaso. No obstante, Mejías prefirió no concretar cuáles son estás opciones porque aún no se ha tomado una decisión definitiva.