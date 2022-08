Aparecen peces muertos en el estanque del parque de Castelar en Badajoz

El parque de Castelar es uno espacios de Badajoz que los ciudadanos utilizan para pasear, pasar el tiempo con los hijos o acercarse al estanque para ver a las diferentes especies de animales que allí conviven. Los que estuvieron por allí el pasado domingo se encontraron con decenas de peces muertos en el agua acumulados en una zona y comprobaron como los patos que se acercaban trataban de comérselos. Ayer también se pudieron ver algunos de ellos flotando en la superficie sin vida, aunque en un número bastante inferior, ya que solo había cuatro o cinco, junto con los muchos que carpines que están vivos, los patos o las palomas, entre otros animales que allí habitan.

El ayuntamiento no ha concretado las causas que han podido provocar la muerte de tantos peces o cuando cuándo los han retirado del estanque. Según han explicado fuentes a este periódico, se trata de especies exóticas que no están hechas para vivir en un parque o una charca y que tienen que hacerlo en acuarios con condiciones controladas de temperatura y con una calidad del agua que no es posible en el lugar en el que están. En el estanque se dan un cúmulo de condiciones que no son las adecuadas para estos carpines y que hacen que su vida sea muy complicada.

La temperatura del agua, el nivel de oxigenación, la alimentación o el deterioro del agua por los excrementos de la ingente cantidad de palomas, así como de los patos y las tortugas, son algunos de los motivos que pueden llevar a que algunos de los peces no sobrevivan en este entorno. Asimismo, les afectan las enfermedades que les puedan transmitir.

En cuanto a los visitantes, hay quienes consideran que el estanque está en buenas condiciones y los que piensan que necesita más mantenimiento. Jacinta Nogales es de las primeras y aseguro que hay que agradecer tener unos espacios así para que los niños los vean, aunque ella preferiría que estuvieran en libertad. Además, indicó que la convivencia entre las especies es buena. Por el contrario, Juan Salgado, que llevó a su nieto al parque, manifestó que no está lo suficientemente limpio para los más pequeños, que huele mal y que se podría mejorar si más gente trabajara en la limpieza y la vigilancia. El mismo caso le ocurre a Guillermo Correa, que ha pedido que el estanque sea un poco más higiénico, que no se permita echar tanta comida a los animales y tratar de reducir la población de palomas.