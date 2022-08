El Teléfono de la Esperanza de Badajoz llevará a cabo desde el próximo octubre una original iniciativa: talleres destinados a fomentar la amistad y la autoconfianza como antídotos frente a los problemas generados por situaciones económicas o personales y frente a la soledad.

La psicóloga del Teléfono de la Esperanza, Laura Carrillo, explicó que se han recibido durante este año unas 3.000 llamadas, una cifra que evidencia que el final de las restricciones por la pandemia no ha frenado la situación de soledad o de abatimiento de muchos ciudadanos. Por este motivo, la oenegé ha decidido retomar y renovar unos talleres que ya se llevaron a cabo años atrás y que han tenido muy buena acogida ya este 2022 en Mérida, pues los asistentes no solo conocen fórmulas para no sentirse solos en su día a día, sino que reciben la complicidad de personas en situación similar.

Estos talleres, destinados a personas mayores de edad, son una oportunidad para aquellos que se sienten solos o tienen especiales dificultades para sociabilizar. Para cambiar esta situación, se trabajará como fortalecer la autoestima, mejorar la salud emocional, la comunicación entre personas o afrontar determinadas circunstancias, todo ello a través de un ambiente «muy distendido».

Los talleres, que comenzarán el 5 de octubre y cuenta con 17 sesiones, son gratuitos. Se trata de «estar entre amigos» para lograr la resolución de sus problemas, señaló Carrillo, quien reconoció que el trabajo sobre las experiencias personales, en aquellos casos con situaciones parecidas y con la máxima confidencialidad, favorece un acercamiento entre personas que pueden generar amistades futuras. En los talleres, los participantes se sentirán «seguros», podrán compartir sus experiencias, conocer que hay herramientas para sociabilizar o ver reforzada su autoestima, según explicó.