A punto de cumplir 90 años (le queda menos de un mes), Luis Vaca es el voluntario con más edad del Banco de Alimentos de Badajoz. Pese a que la pandemia lo obligó a retirarse de la primera línea, sigue llevándose a casa el trabajo. Se encarga de controlar las mermas que entran procedentes de los supermercados y los productos que salen del almacén del polígono industrial El Nevero, para que todo «cuadre». Lo hace a la antigua usanza: con bolígrafo y papel, porque dice que se fía más de su cabeza que de los ordenadores. Los datos los pasa luego a sus compañeros para que los informaticen.

Hace 18 años que es voluntario del Banco de Alimentos. Tras jubilarse como funcionario de la Diputación de Badajoz, donde trabajó en el área de Fomento, se dio cuenta de que le «sobraba» tiempo y le faltaba actividad. Buscó entonces un proyecto social con el que poder colaborar y fue el del Banco de Alimentos el que más «me convenció». Empezó su voluntariado seleccionando los alimentos en el almacén y elaborando los lotes para distribuirlos entre los beneficiarios,

Esa labor requiere un esfuerzo físico importante y con el paso de los años, la cambió por la que sigue desempeñando hasta la fecha. No piensa en jubilarse como voluntario: «mientras tenga bien la cabeza continuaré, porque para mí es una satisfacción», asegura.

Luis Vaca ha conocido los tiempos en los que al Banco de Alimentos llegaban camiones cargados de excedentes de empresas. «Había mucha gente que lo necesitaba, pero también mucha mercancía. Ahora hay más gente a la que ayudar, pero menos alimentos, porque las empresas ya no tienen sobrantes», lamenta. Recuerda que también recorrían muchas carnicerías, a las que iban con una furgoneta a recoger donaciones: «ahora ya casi no nos dan nada y no vale la pena ir porque cuesta más el gasoil», explica.

«Las estanterías se llenan y se vacían con una rapidez asombrosa», cuenta Luis, quien hace un llamamiento a empresas y particulares para que no se olviden de quienes más lo necesitan. «Lo poco de cada uno suma mucho», defiende este voluntario, que pone en valor la importante labor que desarrollan los bancos de alimentos. «Se ha demostrado que son imprescindibles», afirma.

Luis asegura que su etapa como voluntario solo le ha dado satisfacciones. Ha ocupado su tiempo libre en ayudar a los demás, pero también ha hecho grandes amigos. «Es tan gratificante que algunos compañeros que tenían depresiones las han superado gracias a ser voluntarios», cuenta.

Su voluntariado le ha hecho vivir también algunos momentos personales que no olvidará jamás. Uno de ellos fue cuando se le distinguió con la Medalla de la Orden al Mérito Civil que le impuso el Rey Felipe VI en 2015, que vivió con gran emoción y acompañado por su familia. No ha sido este su único encuentro con un miembro de la familia real. También acompañó a la Reina Sofía en su visita al almacén de El Nevero en diciembre del año pasado. La emérita le dijo de broma se ponía junto a él en una fotografía porque era el único de los presentes que la superaba en edad.

«Son muchos recuerdos. El Banco de Alimentos forma parte de mi vida y lo siento como algo mío», dice Luis, que a sus 90 primaveras sigue al pie del cañón por una buena causa.