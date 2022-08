Vecinos de la barriada pacense de Tulio pueden quedarse sin agua por una deuda con Endesa

Las 60 familias que viven en la barriada de Tulio, también conocida como Fuente Caballero, no tienen red de agua potable en sus casas, pero además ahora corren el riesgo de quedarse sin la que mana el pozo comunitario del que se abastecen por 675,87 euros. Esta es la cantidad que adeuda la comunidad de propietarios a Endesa, que ya les ha comunicado que si no saldan su deuda, cortará el suministro eléctrico a la poza el próximo 7 de septiembre.

La cuenta de la comunidad se ha quedado sin fondos porque 28 propietarios han dejado de abonar la cuota con la que se pagan los recibos del suministro eléctrico del pozo, pero al tratarse de una infraestructura comunitaria, el problema lo tienen todos: los que no pagan y los que sí lo hacen. La cuota supone 5 euros mensuales, que entregan a cuenta de manera anual (60 euros), aunque en casos de situaciones económicas complicadas, se ha permitido el pago fraccionado.

La asociación de vecinos puso en conocimiento del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) el caso, para que intercediera ante Endesa con el objetivo de impedir el corte del servicio eléctrico hasta que encontraran una solución, pero la compañía explicó que al no tratarse de particulares, sino de una comunidad, la única forma de evitarlo es el abono de la deuda.

Para tratar de buscar una solución definitiva a este «delicado problema», el jueves por la noche se convocó a una reunión urgente a los vecinos junto al pozo. La asociación propuso que se abonen 30 euros por propietario, para salvar la deuda y garantizar el pago del suministro hasta que se haga cargo de la comunidad de propietarios un administrador, pues los miembros de la actual junta directiva, con el presidente Antonio Rosario a la cabeza, presentaron ayer mismo su renuncia tras ocho años al frente.

De momento, han nombrado a dos vecinos por calle para que se encarguen de recabar el dinero y poder hacer frente a la deuda antes del 7 de septiembre y evitar así quedarse sin el pozo. Su agua no es apta para el consumo, de hecho, los análisis que encargaron ni siquiera recomiendan su uso para ducharse, lavar los platos o la ropa, por las bacterias que contiene. Es insalubre. «Pero es la única que tenemos ahora», dice con resignación Antonio Osorio.

El ya expresidente vecinal reconoce que se trata de un problema «interno» y particular de la comunidad de propietarios, pero asegura que no se verían en esta situación si se hubiera dado solución a la falta de servicios básicos en la barriada. «Tenemos el anillo de la red de agua potable de Badajoz a 400 metros y un conducto de aguas fecales a 10 metros», clama Rosario, quien recuerda que su reivindicación «no es de hace seis meses o un año, que son 30 años ya», denuncia.

Las primeras casas de la barriada de Tulio se construyeron hace tres décadas años. No tienen red de abastecimiento ni tampoco de saneamiento (sus aguas fecales van a fosas sépticas) y sus calles están sin asfaltar. Llevan años reclamando al Ayuntamiento de Badajoz que urbanice y sobre todo lleve el agua potable a la barriada. El problema, según el consistorio, es que las viviendas se asientan sobre suelo urbano no consolidado de titularidad privada. Necesitan un programa de ejecución, con un proyecto de urbanización y de reparcelación con cesiones de viales para pasar a suelo urbano. Estas familias no disponen de presupuesto suficiente para afrontar la inversión que eso supone, y el ayuntamiento insiste en que no puede actuar con fondos municipales porque es una propiedad privada.

En marzo de este año, los representantes vecinales se reunieron con el alcalde, Ignacio Gragera, para tratar de encontrar una solución. El equipo de gobierno ha solicitado fondos a Europa para llevar a cabo esta actuación. Los vecinos han vuelto a solicitar un nuevo encuentro, que esperan que se produzca en septiembre, para conocer con detalle cuáles son los planes para Tulio, porque no pueden soportar por más tiempo vivir en una barriada en precario.