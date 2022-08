Aunque la previsión inicial era que estuvieran listos este mismo verano, los nuevos huertos urbanos que el Ayuntamiento de Badajoz va a habilitar en Las Moreras, entre la calle Anselmo López Arenas y el parque del río Guadiana, no se podrán utilizar hasta finales de este año. El concejal de Medio Ambiente, Jesús Coslado, explicó que el proyecto está «prácticamente» terminado y que las obras se licitarán a lo largo del próximo mes de septiembre.

Se trata de 50 pequeñas parcelas de unos 60 metros cuadrados cada una, a las que podrán optar usuarios particulares y colectivos, que estarán separadas entre ellas, dentro de un recinto perimetrado por una valla. Habrá una entrada común y tomas de agua independientes. Serán similares a las que ya funcionan en la barriada de Suerte de Saavedra desde el año pasado. La inversión es de 80.000 euros.

Los huertos urbanos de Las Moreras se van a ubicar en unos terrenos que ahora sirven de vertedero improvisado, por lo que contribuirán a regenerar y mejorar la imagen de esta zona. Las parcelas se adjudicarán por sorteo y se reservarán algunas para asociaciones y colectivos.

Además de los de Suerte de Saavedra, el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) también ha puesto en marcha otros huertos urbanos para los mayores en Llera. Sobre la posibilidad de seguir extendiendo esta iniciativa por otras zonas de la ciudad, Coslado aseguró que dependerá de la demanda que tengan los de Las Moreras. «Sitios hay muchos, pero hasta que no veamos la respuesta es mejor no aventurarnos», dijo.

Unos de los barrios donde algunos colectivos han planteado la creación de huertos urbanos es en el Casco Antiguo de Badajoz. El concejal de Medio Ambiente no se mostró partidario de esta idea, no solo porque la disponibilidad de parcelas es muy limitada, sino porque, a su juicio, el centro histórico debe ser «el emblema turístico de la ciudad, y no veo el encaje de unos huertos urbanos en ese ámbito», valoró.