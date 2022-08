Patrimonio recibe la solicitud para cubrir el hueco de la avenida Europa de Badajoz

La Junta de Extremadura informó este miércoles de que la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural recibió la solicitud del Ayuntamiento de Badajoz para cubrir la excavación y el tratamiento de restos arqueológicos de la obra de soterramiento de contenedores en la avenida de Europa. En un comunicado, recordó que el pasado 26 de junio el ayuntamiento remitió la documentación correspondiente a la memoria arqueológica de la excavación pero que, no fue hasta este martes cuando envió las propuestas de conservación y tratamiento de los restos, así como la solicitud de cierre y para tapar la excavación, la cual se registró el día siguiente.

Estos últimos son los documentos necesarios que debe entregar la administración local para que la dirección general pueda responder sobre la adecuación del seguimiento arqueológico realizado en las obras y autorizar, en su caso, el cierre de la excavación. Asimismo, indicó que la paralización de las obras de soterramiento de contenedores en dicha avenida fue debida a la falta de seguimiento arqueológico previo y durante las obras, algo obligatorio según la normativa municipal al encontrase en zona de especial protección arqueológica, tal y como refleja el Plan Especial de Protección del Casco Antiguo de la ciudad.

Por su parte, el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, aseguró que el ayuntamiento mandó el 26 de junio la memoria de la intervención arqueológica y que aún no han recibido respuesta de Patrimonio. También resaltó que este es el paso previo para pedir la cubrición y que esto es lo que ha solicitado este martes la empresa Eurosoterrados, que es la promotora de la obra. Urueña no sabe porque se habla del ayuntamiento cuando es ajeno a la documentación que se pasan entre la empresa y la Junta de Extremadura. «Se meten en el juego político, que es lo lamentable, o lo hacen para simplificar ya que se trata de una obra del ayuntamiento, pero no tiene nada que ver», agregó.