Cavacasillas mantiene la incógnita sobre el concejal que asumirá Policía Local en Badajoz

El periodo vacacional y que hasta el 26 de septiembre no se celebrará el pleno en el que Francisco Javier Pizarro será elegido nuevo concejal del Ayuntamiento de Badajoz, después de que María José Solana dejara su acta el pasado viernes, hacen que el PP aún no tenga decidido cómo se va a desarrollar la reestructuración de las concejalías que le competen. El portavoz del grupo municipal, Antonio Cavacasillas, afirmó que ahora lo que tienen que hacer es seguir trabajando con muchas ganas los próximos meses, hasta las elecciones de mayo, y luego configurar un equipo «muy potente, ambicioso e integrador». En este sentido no avanzó si la propia Solana formará parte de la lista de los comicios.

Por otro lado, a preguntas de los medios sobre la situación con la Policía Local y si se podrá cubrir La Noche en Blanco, el próximo 3 de septiembre, el líder popular resaltó que no contempla ninguna posibilidad de que no se pueda realizar. Va a ser una cita sin restricciones y con total normalidad, por lo que la afluencia de personas a las numerosas actividades que se programen puede ser como la de antes de la pandemia, con unas 100.000 personas. La Policía Local ya dejó claro que no van a desarrollar servicios extraordinarios. Así, expresó que tomarán las medidas correspondientes para que, si no se puede producir esta edición al 100%, que se haga «de la mejor forma posible para que siga siendo una de las actividades culturales más importantes» de Badajoz. Una situación similar se vivirá el resto de actividades masivas como la Almossassa o las de Navidad. «Valoraremos la situación de seguridad para los ciudadanos, que es lo que más nos importa, y que se puedan desarrollar de manera eficiente», añadió. El alcalde temporal durante las vacaciones de Ignacio Gragera también fue cuestionado por el acuerdo para el aumento salarial de la plantilla municipal. Manifestó que, desde el pasado mes de julio, ya han hablado con todos los funcionarios y la idea es poder llegar a un acuerdo «lo antes posible» para esa subida en todo el conjunto de los trabajadores del ayuntamiento sea una realidad en las próximas semanas.